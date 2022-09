Monte Caseros: Chico logró hacer funcionar el motor de una motocicleta con agua

Su curiosidad, estudio y perseverancia hizo que lograra hacer funcionar el motor de una motocicleta con agua. Asegura que de igual forma se podría hacer andar un auto. Trabaja en esto y en un futuro desea poder comercializar su invento y que llegue a todas las personas.

Pablo Gonzales tiene 17 años de edad, y contó en una entrevista con Canal 5 de Monte Caserros que su inquietud de experimentar comenzó allá por el 2017 inspirado por su hermano mayor quien logró en su oportunidad generar gas y encender una hornalla «de ahí me quedó una inquietud en la cabeza, viendo videos de cómo generaban electrolisis y hace un mes me puse a crearlo, lo hice en el patio de mi casa, ahí quedó, después vi la publicación de un cordobés que hizo que arrancara una moto y dije, «si lo puede hacer él como no lo voy a poder hacer yo», así que me puse las pilas, empecé a investigar más sobre el motor, cómo es el funcionamiento del cuatro tiempos, puse la manguera del gas en la emisión del carburador y ahí hice arrancar el motor a través del gas, sacando el gas del agua a través de la electrolisis hice arrancar el motor, separando las moléculas» contó explicando «el agua tiene una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, las hice separar para que el hidrógeno pase a la manguera y al carburador generando el gas»

El joven inventor logró hacer que el motor funcione ecológicamente asegurando que con este producto se podrá andar en moto «gratis», «lo único que por ahí habría que comprar sería bicarbonato de sodio. Con esto además no contaminaríamos, es un gas natural no es contaminante como sí el combustible» expresó.

En su página de Instagram, pablogonza_15, fue publicado por el joven el vídeo del momento en el que logra arrancar la moto. Acá podés verlo

Pablo sostuvo que este invento podría ser adaptado a los autos «como hoy en día hay muchos autos adaptados para andar a gas, esto sería lo mismo, porque lo que generamos es gas, de igual forma para una casa ecológica, hacemos un generador de energía, grupo electrógeno, lo conectamos a gas y va a arrancar, a generar energía, es decir a través de la electrolisis podés tener gas y energía gratis»

El joven estudiante de 4to año en la Escuela Normal Ramón J Cárcano de Monte Ceseros dijo que está enfocado en esto, «tengo un proyecto en el cual estoy trabajando y cuando logre que quede bien, la idea es sacarlo a la venta»

