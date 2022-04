Mocoretá: Valdés se reunió con la familia que perdió un bebé y lanzó una advertencia a médicos

Gustavo Valdés visitó la localidad por el aniversario del pueblo y se comprometió a ayudar a la familia. “Pagamos los sueldos para que hagan su trabajo”, aseguró Marta Amarilla que fueron las palabras del funcionario.

Gustavo Valdés recibió a la familia de Perla Amarilla en Mocoretá y se comprometió a dar seguimiento a la causa. Se trata de la joven de 25 años que inició acciones legales por supuesta mala praxis contra médicos del hospital local que habrían impedido el nacimiento correcto de su beba Kiara.

El viernes pasado el Gobernador visitó la localidad para acompañar los festejos de los 147 años de la localidad. La familia le pidió una audiencia a los funcionarios que fue otorgada y en la que se comprometieron con las denunciantes.

Luego de la reunión en los festejos, la familia realizó un acto de reclamo frente a la Fiscalía de Monte Caseros que atiende la causa y comentó lo dicho por Valdés. “Estamos haciendo un acto de cierre para agradecer que nos tomaron denuncia de la fiscalía y que fuimos recibidas por el Gobernador. Él se encargó y dijo que va a hacer lo que esté a su alcance en el caso. Nos dijo que los médicos que no quieren trabajar que se vayan porque ellos les pagan los sueldos para que hagan su trabajo”, relató Marta Amarilla, mamá de Perla, a AVC Noticias. “Pedimos justicia por la vida de mi nieta que se perdió”, resaltó Marta.

La palabra de Codeju y de Perla Amarilla

“Luego de la movilización y el reclamo, el Gobernador recibió a la familia Amarilla y se comprometió a dar continuidad al caso”, relató a El Litoral, Cintia Gómez Da Silva, miembro de la Codeju (Coordinadora por los Derechos y la Justicia).

Según indicó la estudiante de abogacía, el funcionario provincial solicitó a la familia el número de legajo de la causa y se comprometió a: “Impulsar en la Fiscalía el avance de la causa. Además comprometió a los ministros que estaban presentes”.

Codeju acompaña a la familia en el cumplimiento de los procesos legales. “La realidad es que la Fiscalía no realiza los procedimientos que debe hacer. En principio cuando Marta Amarilla (mamá de Perla) se acercó a otorgar más pruebas del caso no se las quisieron tomar. Pero como estuvimos presentes terminaron tomándoselo. Esto deja el descubierto que si no hay organizaciones civiles que hagan presión las instituciones no funcionan”, explicó Gómez Da Silva.

La militante también destacó que desde la Fiscalía no se tienen novedades al respecto hasta el momento. “También es cierto que actualmente la funcionaria de Desarrollo Social que faltó en el acompañamiento a la familia cuando sabían que estaban en Libres y necesitaba ayuda. Ella sigue trabajando y es un posicionamiento del Intendente”. Sobre el tema, Marta Amarilla destacó que la denuncia está destinada a “Diego Bonomo, el intendente y la señora Miriam Aguirre por el abandono que nos hizo”.

En la movilización, Perla Amarilla logró dar su testimonio y destacó que la atención en Paso de los Libres fue muy buena. “Hasta el último momento tuve esperanzas de que mi hija estuviera viva”, admitió. “Esto es abandono, es injusticia. Destruyeron el sueño de una familia que esperaba con todo el amor del mundo a la bebé. No se puede con tanto dolor, es mucho”, cerró Marta Amarilla.

Por el caso el Ministerio de Salud Pública inició sumarios administrativos a personal del hospital de Mocoretá. Perla fue al hospital con contracciones y, según relataron, se le habría negado la atención. Luego fue derivada a Paso de los Libres donde, al llegar, su bebé Kiara estaba en el canal de parto pero sin vida. Estaba de 8 meses de gestación y apuntan contra el pesonal del hospital.

