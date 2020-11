MLE S.A., la empresa que se hará cargo de los hisopados ya no existe

La empresa MLE S.A. que fuera presentada como quien se hará cargo de los controles e hisopados en los ingresos a Corrientes, dejó de existir como tal. En 2018 se constituyó como Tiano Medicina Laboral, con residencia en la provincia de Córdoba, y será quien cobrará por los servicios del «peaje encubierto» para ingresar a Corrientes desde el resto del país. Sin embargo el Ministerio de Salud Pública firmó el convenio con MLE S.A. Una mutación como el coronavirus.

La empresa MLE. S.A. aún figura en los registros fiscales, pero con un domicilio que ya no ocupa. M.L.E. S.A aparece como prestadora de Servicios relacionados con la salud humana n.c.p. (incluye servicios de psicólogos, fonoaudiólogos, servicios de enfermería, terapia ocupacional, bancos de sangre, de semen,etc.) bajo el CUIT 30-70919371-2, con domicilio en Av. Castro Barros 453, Providencia, Córdoba, con el Teléfono 351-4733696. Ese domilicio hoy es ocupado por un centro terapéutico COINCIDIR.

En tiempos en que gobernaba Mauricio Macri adquirió mediante la Resolución 1108 / 2016 de la Administración Nacional de la Aviación Civil a MLE S.A. ser el centro médico aeronáutico examinador para la aviación civil.

En ese caso quienes figuraban en tales exámenes eran Darío Krislao y Ricardo Isidoro Tiano, socios de la firma y prestadores médicos. Lo curioso es que para la AFIP la actividad prinicipal de Tiano no es la medicina, sino la secundaria. En la AFIP figuran registradas sus actividades como:

#1 [11/2013] 702091 – servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas

» servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial » servicios profesionales, científicos y técnicos

#2 [07/2015] 869090 – servicios relacionados con la salud humana n.c.p. (incluye servicios de psicólogos, fonoaudiólogos, servicios de enfermería, terapia ocupacional, bancos de sangre, de semen,etc.)

» servicios relacionados con la salud humana n.c.p. » salud humana y servicios sociales.

Pero cuando se busca a MLE S.A. en sus páginas de Facebook e Internet, la empresa muestra su mutación: Ahora se inscribió como Tiano Medicina Laboral a cargo de Ricardo Isidoro Tiano, un médico laboral que ya era beneficiario de aquel contrato con la ANAC en tiempos del cordobés Oscar Aguad en el Ministerio de Defensa.

El titular de Tiano, figura como Monotributista, en la Categoria F, sin empleados y con el CUIT: 20-08289936-8, domiciliado en Villa Belgrano, Córdoba.

En redes sociales se presenta como Tiano Medicina Laboral, domiciliada en Sarmiento 274 de Córdoba Capital, prestadora de servicios como:

· Métodos de Diagnóstico que detectan el COVID-19 de manera directa

· PCR / Hisopado oro y nasofaringeo

· Test Rápido de Antígeno por hisopado nasofaríngeo semicuantitativo (inmunofluorescencia)

· Test Rápido de Antígeno por hisopado nasofaríngeo por Inmunocromatografía

· Métodos de evaluación de anticuerpos

· Testeos Serológicos (Igg/Igm/Iga) para diagnóstico de anticuerpos y casos asintomáticos de COVID-19 con resultados en el día

· Anticuerpos Totales (Igg)

· Test Rápido de Anticuerpos con extracción de sangre y procesamiento en suero.

Es decir, una empresa que se especializa en la nueva enfermedad, y que como varias del ámbito de la salud, han encontrado en ella una forma de lucrar con los hisopados y la pandemia.En internet se la puede encontrar con las URL http://mlesa.com/ que muda linkeando a https://www.tiano.com.ar/

Evidentemente, la empresa mutó no solo de nombre, sino que también actividad sanitaria, adecuándose a las necesidades de este contexto. En Córdoba es una empresa reconocida en el rubro.

Pero lo que llamó la atención es que se haya recurrido a una empresa foránea, con sede justamente en Córdoba, que para los correntinos es sensible por el paso de Oscar Aguad, Ramón Mestre y toda la troupe de la última intervención federal.

Tampoco se supo el criterio para elegir a esta empresa, cuántas más compulsaron si no hubo adjudicación directa, y si hubo al menos un sondeo en la plaza, en la que hay varias incluso en el NEA y en el resto del país, dedicadas a actividades relacionadas a los testeos.

Tampoco está claro si los pagos de hisopados para el ingreso a la Provincia para mantener supuestamente el sistema, irán a solventar el contrato con TIANO, ni tampoco se conoce el cánon que la Provincia habrá de erogar para mantener un servicio que debería hacerlo el Estado.

Por ahora lo único que se dijo es que se busca una «mayor efectividad en los controles». Dicho de otra manera, el sistema en manos de Salud Pública no funciona como se pretende. De ahora en más no habrá a quien reclamarle, pues se le otorga a la empresa todos los poderes de policía sanitaria desde el momento de que pueda decidir quién entra y quién no a la provincia. Otra facultad indelegable del Estado.

Un interrogante más:¿quien facturará como proveedora estatal?, ¿MLE S.A., que ya no existe, o Tiano Medicina Laboral?

El «peaje encubierto», en síntesis, aparece más privatizado que nunca.

Norte