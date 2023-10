Misteriosa aparición fantasmal en Ctes: «Esa escuela se construyó sobre un cementerio»

Enrique Galeana, escritor y especialista en temas paranormales dialogó con Radio Sudamericana sobre la extraña aparición de una «mujer fantasma» en una escuela de Corrientes.

En una entrevista con el doctor Enrique Galiana, un distinguido experto en fenómenos paranormales, reveló detalles escalofriantes sobre una inusual aparición en la escuela Isabel Vera durante el día de elecciones. El misterioso evento dejó a todos los presentes estupefactos y plantea preguntas sobre la intersección entre lo natural y lo sobrenatural. «Esos espíritus están rondando siempre», explicó.

Según el Dr. Galiana, la escuela Isabel Vera se encuentra en un emplazamiento histórico donde antes existía un antiguo eucaliptal y, lo que es más sorprendente, un antiguo enterratorio. En lugar de un cementerio convencional, esta área fue un lugar donde se depositaban a los difuntos, y es precisamente esta historia la que podría explicar la serie de eventos inexplicables que han ocurrido allí.

«Esa escuela se construyó sobre un cementerio. No me parece nada raro que haya desaparecido la persona y el documento, lo que sí me parece raro es que haya desaparecido el trockel de votación», dijo.

MISTERIOSA APARICIÓN EN UNA ESCUELA

El relato más perturbador proviene de un testigo que presenció a una mujer que ingresó a votar en la mesa 192 de la escuela y, al cabo de un tiempo, desapareció misteriosamente junto con su documento de identidad y el troquel electoral. A medida que el Dr. Galiana profundiza en su análisis, sugiere que los fenómenos paranormales en este lugar podrían ser más comunes de lo que se cree. Asegura que existen energías y espíritus que rondan estas áreas cargadas de historia y emociones, y ocasionalmente emergen para sorprender a los vivos.

Uno de los aspectos más intrigantes de la entrevista es la noción de que la escuela Isabel Vera podría ser un «portal positivo», una especie de punto de conexión entre el mundo terrenal y el más allá. Galiana explica que a lo largo de la historia, las iglesias y otros lugares sagrados se construyeron en lugares donde expertos radiestesistas detectaban la presencia de estos portales. Además, menciona que algunos espíritus pueden cruzar desde el otro lado para comunicarse o dejar mensajes en el mundo de los vivos.

El experto también sugiere que la aparición podría estar relacionada con la familia Romero, una de las muchas familias que habitaron la zona. Según él, los espíritus a veces buscan la atención de sus parientes vivos y pueden manifestarse de maneras misteriosas para lograrlo.

COMPARTIR