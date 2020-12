Misterio mundial: aparece un tercer monolito metálico, esta vez en la cima de una montaña de California

La extraña estructura metálica fue encontrada el miércoles por un grupo de personas en la cima de la montaña Pine Mountain, cerca de la localidad de Atascadero. Las nuevas imágenes no tardaron en viralizarse y decenas de excursionistas se hicieron presentes en el lugar para ver este extraño fenómeno.

«Estaba caminando esta mañana (miércoles) por el Stadium Park, lo cual hago una vez a la semana, y mientras caminaba por el sendero me sorprendió ver algo brillante en la cima de la colina», afirmó a los medios locales Ronelle Volk, de la ciudad de Paso Robles.

Y agregó: «Cuando llegué a la cima, encontré un prisma triangular».

La estructura de unos 3 metros de alto y unos 45 centímetros de ancho, supuestamente está hecha de acero inoxidable. A diferencia del monumento de Utah, este monolito, que pesa unos 90 kilos, no está firmemente fijado al suelo.

Por el momento, no se tiene una explicación sobre las distintas apariciones de este monumento de metal. Tampoco se sabe si el que está emplazado en California es el mismo que estuvo en otras ciudades ni como pudo ser instalado.

🚨 🚨 BREAKING NEWS 🚨 🚨

There is currently a monolith at the top of Pine Mountain in Atascadero!!

(Photos by @Atownreporter) pic.twitter.com/0vPhEWYkeY

— Connor Allen (@ConnorCAllen) December 2, 2020