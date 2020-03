Ministra de Seguridad de la Nación no descarta el estado de sitio

“Declarar el estado de sitio es una posibilidad y se analizó”, dijo Sabina Frederic, que pidió respetar el aislamiento total para evitar la propagación del coronavirus.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, advirtió que “no descartan” declarar estado de sitio para garantizar que se cumpla el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus en la Argentina. “El estado de sitio no está descartado. Está como posibilidad y se analizó, pero por ahora el Gobierno eligió esperar“, dijo este sábado la funcionaria en diálogo con medios nacionales.

Frederic aseguró que “el acatamiento a la cuarentena fue bastante masivo, pero hace falta más“. Declaró también que el Gobierno Nacional no descarta imponer un “estado de sitio” si la gente no cumple con el aislamiento obligatorio. “Está como posibilidad y se analizó, pero el Gobierno por ahora no cree que sea necesario. Va a depender del cumplimiento que hagamos todos“, afirmó. “Es una medida extrema a la cual estamos evitando llegar“, agregó.

Frederic recordó que el estado de sitio es el que “suspende las garantías constitucionales y la libre circulación”, por lo que llamó nuevamente a la sociedad a obedecer el decreto sin llegar a instaurar esa medida.

“La gran mayoría de la población entendió la gravedad de la situación y la importancia de realizar estas acciones que son preventivas“, sostuvo la funcionaria y apuntó contra “la pequeña porción de la población que cree que es inmune y que su vida no está atada a la de las demás”.

Frederic anticipó que, a partir de este fin de semana, los controles serán más estrictos. “Todos los que estén en la calle sin justificar van a tener una denuncia penal aún si no terminan detenidos”, afirmó.

“Lo que es importante es que la gente se quede en su casa. Hay que prepararse para que pueda durar más tiempo sabiendo que si lo cumplimos bien vamos a salir rápido. Va a depender de lo que hacemos todos para que no se extienda más“, expresó.

La ministra recordó que se puede llamar al 134 para hacer denuncias relacionadas a la pandemia y la cuarentena obligatoria. Por último, habló de la situación de las cárceles: “Es preocupante, por eso estamos tramitando pulseras para arrestos domiciliarios”.

Fuente: Todo Noticias.