«Militen la gestión»: el pedido de Alberto Fernández a los ministros

Alberto Fernández habló con la titular del FMI sobre la deuda argentina

Aunque dejan en claro que los movimiento de Alberto Fernández no se basan en las tapas en contra. “En el 2019 ganamos la elección militando nuestra agenda, no con la de los medios. Militamos casa por casa, escuchamos a la gente y ganamos. Ahora seguimos haciendo lo mismo. Ese mensaje se les bajó a los ministros: tienen que mostrarse más y militar la gestión”, aseguraron a minutouno.com desde la mesa chica de Presidencia. Y agregaron: “Algunos ya se expusieron más esta semana, salieron en los medios para contar cómo están trabajando, las inversiones que vienen y apoyando las medidas. Escucharon y entendieron”.

El mensaje fue para todos los ministros y ministras. No hubo encono con alguien en particular y esperan que este zamarreo tenga su efecto. “Internas no hay. Todos están comprometidos y sin divisiones. Quisieron hacer creer que Martín Gúzman iba para un lado y el gabinete económico para otro. No es así”, afirmaron voceros.

Por ejemplo este sábado, el Jefe de Gabinete salió a cruzar por Twitter a la titular del Pro y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Le pido a la oposición que después de que Macri metiera al país en su mayor crisis en 20 años, y estando en medio de la crisis global por la pandemia, deje de hacer política en formato de trolls y noticias falsas.” Y agregó: “no hay que dejar pasar cuando mienten”.