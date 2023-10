Milei volvió a atacar a Patricia Bullrich y al papa Francisco en la mesaza de Mirtha

Con el cuerpo algo sensible porque todavía tenía síntomas leves de fiebre, Mirtha Legrand regresó a la televisión y sentó a su mesa al personaje que le garantizaba un primer programa con alto rating y réplicas múltiples. Con la modalidad del “falso vivo”, es decir, se graba como si estuviera al aire y no se edita, el viernes a la noche, Javier Milei sentó a la mesaza de La noche de Mirtha junto a su pareja Fátima Florez.

Milei es el primero de los invitados de Mirtha, le siguen Bullrich y Massa.

Fátima fue la primera en llegar a la grabación que se hizo en un estudio que ella conoce. Ubicados en Zona Norte, allí se graba también Bailando 2023, y son unos estudios relativamente nuevos que Nacho Viale alquila a la esposa de un poderoso empresario argentino, y a su vez el nieto de Mirtha subalquila a América para el ciclo del mencionado conductor. Después ingresó Mirtha Legrand vestida con un tailleur blanco que luego se cambiaría por un vestido rosa-lila de Claudio Cosano. Y un rato antes de comenzar la grabación llegó Javier Milei, quien también había estado en la puerta de esos estudios para representar como un actor de reparto del Bailando 2023, el encuentro –de casulidad– con Marcelo Tinelli.

Marcela Tinayre, Juana Viale y su hija Ámbar acompañaron a Mirtha en el set.

En el estudio Mitha Legrand tuvo una hinchada familiar como nunca la hubo en otro primer programa. En piso siguieron toda la grabación Marcela Tinayre, Juana Viale y Ambar de Benedectis; además Amalia Molina, una de las amigas con asistencia perfecta de los te de los domingos que organiza Mirtha, y el resto del amplio de producción. Hubo un detalle que remitió al famoso video donde Mirtha explota ante Daniel Tinayre por un problema técnico en una grabación. Y ese momento fue cuando ella tuvo que repetir el inicio del programa. Esto no sería nada raro porque puede pasar, pero Mirtha ya no es la que protagonizó aquella escena ya mítica. A sus 96 años y con una vitalidad que es caso de estudio por lo excepcional, al set de grabación llegó después de atravesar casi cuatro días de un resfrío que parecía bronquitis, estaba aún tomando medicamentos, y además impecable sobre tacos de diez centímetros. De todas formas, no hubo escena porque lo importante estaba en lo que sucedería en la mesa con un Javier Milei que si no grababa ayer viernes, no tenía otro espacio en su agenda.

Ya sentados a “la mesaza”, Javier Milei tuvo varios ejes de lo que es su campaña, y Mirtha Legrand,sin ser lo incisiva que alguna veces con sus invitados, necesito de poco para que él dispara –nuevamente– contra dos figuras públicas. Una es el papa Francisco y volvió a justificar sus comentarios violentos, con el argumento de que según su concepción actual del mundo, el Papa argentino “¡Es un comunista!”. El otro personaje que lo enerva y al que fustiga cada vez que puede es Patricia Bullrich. Al dato falaz sobre el accionar de ella en los años setenta que Milei tendrá que probar ante la Justicia, sumó más adjetivaciones, que incluyeron un acto delictivo del que la candidata de Juntos por el Cambio habría participado contra un intendente de Zona Norte durante la dictadura militar. También dijo que en sus lista tiene escondidos muchos peronistas, y que ella no hablaba del caso Martín Insaurralde porque en su espacio había un personaje similar. Y como publicó Diario Perfil en su edición de hoy sábado, Javier Milei avanzó con críticas a los derechos humanos que seguramente celebrarán los genocidas que cumplen condena por crímenes de lesa humanidad.

En lo más personal y ante la consulta de Mirtha acerca de por qué era asi de explosivo, Milei explicó que un poco se debe a lo que pasó en sus primeras incursiones mediáticas en América cuando Eduardo Eurnekian le habilitó aire en su pantalla porque le era útil para cuidad sus negocios ante la amenaza de Mauricio Macri. En las apariciones en Intratables –un programa del canal América–, dijo Milei, le ponían como quince personas para fustigarlo y hacerlo enojar y vociferar para defender su postura.

En la mesa también estaba sentada Fátima Florez quien por sus intervenciones para aportar alguna cuota de humor, era una artista secundaria junto a dos protagonistas. Por momento, se la vio incómoda pero su papel ante Mirtha y Milei naturalmente estaba delimitado. ¿Mirtha le recordó a Fatima Florez cuando habló en esa misma mesa sobre que hubieron treinta mil desaparecidos durante la dictadura militar? No. Como se dijo anteriormente, la Mirtha incisiva –quizá por el estado gripal y la medicación– fue más diplomática. El rating lo tenía garantizado.

