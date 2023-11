Milei se animó a compararse con Scaloni: «Lo cuestionaban como a mí»

El presidente electo de la Libertad Avanza trazó un paralelismo entre su figura y la del director técnico de la Selección Argentina.

El martes a la noche el seleccionado argentino vivió un mar de sensaciones: bronca y dolor por la represión policial en la previa del encuentro, la alegría por el triunfo en el Maracaná ante Brasil en una victoria histórica y también experimentó la incertidumbre por la continuidad de Lionel Scaloni.

En tal sentido, Javier Milei se comparó con el director técnico de la Selección Argentina en una entrevista televisiva: «Me cuestionaban como a él«.

“Pensar que le cuestionaban, (decían) que no podía ser técnico de la Selección Argentina porque no tenía experiencia previa y fue campeón mundial. Como a mí me cuestionan mi experiencia», aseguró.

Al ser consultado sobre la continuidad de su ciclo al mando del equipo nacional, Milei no titubeó y contestó tajantemente: «Obvio que quiero que siga«.

El sugerente like de Javier Milei en apoyo a Lionel Scaloni

«Necesito parar la pelota un poco en estos meses y ponerme a pensar, porque tengo mucho en que hacerlo en este tiempo que se viene», advirtió Scaloni tras el triunfazo en el Maracaná.

Y en este contexto aparece un me gusta de Javier Milei. El libertario que fue electo como Presidente de la Nación le dio “like” a un posteo de un usuario reconocido de Twitter.

Dicha cuenta redactó un tuit en donde citaba información de TyC Sports, en donde señaló: “En TyC confirman que Scaloni no renunció pero que lo de la conferencia de prensa fue una parada de manos contra el Chiqui Tapia”.

os usuarios de twitter vincularon este desplante hacia el Presidente de la AFA de parte de Scaloni con un descontento del DT que podría deberse a que Tapia lo habría forzado a pronunciarse en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el fútbol argentino, algo que Scaloni en conferencia de prensa sentenció días atrás que él “no se iba a meter”.

Además, en el posteo al que Milei le dio me gusta en Twitter, el usuario JuanDoe le pedía al líder de La Libertad Avanza que en su presidencia era necesario que “llegue la hora de intervenir la AFA”, ya que “el cambio tiene que ser total”.

