Milei salió a desmentir a… Milei | El influjo de Macri en el último spot de campaña

El candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, dedicó sus últimos esfuerzos de campaña a desmentir las principales propuestas que había sostenido en la primera parte del año electoral. En un spot, sostuvo que no iba a privatizar la salud y la educación, que no iba a reformar el Incucai (para permitir la venta de órganos) y que no iba a “permitir la portación irrestricta de armas” (pese a que está en su plataforma electoral presentada a comienzos de la campaña). Dijo que eran todas “mentiras” de sus adversarios y de la prensa y llamó a votar sin miedo. En verdad, son las propuestas que había hecho Milei y ahora Milei desmiente.

Algunos compararon este último spot con otro de Mauricio Macri en 2015, en el cual el entonces candidato prometía no hacer muchas cosas que luego como presidente terminó haciendo. Pero ese Macri respondía a las acusaciones de sus adversarios. En cambio, Milei dedicó este spot a desmentir a Milei.

“Argentinos: durante todos estos meses, la clase política difundió una enorme cantidad de mentiras sobre nosotros con un sólo fin: asustarte para cuidar sus privilegios. Porque si tenés miedo, te paralizas. Y si te paralizas, nada cambia. Lo único que venimos a proponer nosotros es abrazar las ideas que hicieron grande este país”, comienza el spot con un Milei que intenta siempre hablar en un tono calmo, aunque cada tanto hace algún rictus con su rostro.

Milei, a partir de ahí, se dedicó a desmentir una por una las propuestas que había realizado en su plataforma electoral: “No vamos a privatizar la salud, no vamos a privatizar la educación, no vamos a reformar el Incucai, no vamos a privatizar el fútbol, no vamos a permitir la portación irrestricta de armas”. También desmintió, de paso, al Milei que había dicho que no tenía ningún condicionamiento de Mauricio Macri.

Luego aseguró que va a “terminar con la inflación para siempre y terminar con la inseguridad para siempre”. No dio detalles de cómo va a hacer esas dos proezas. “Lo que sí vamos a hacer es terminar con los privilegios de los políticos para siempre. Ese es nuestro compromiso con la democracia y con todos los argentinos de bien”, aseguró.

El spot termina con Milei reafirmando que hay que ir a votar sin temor a las cosas que antes había prometido porque así se logrará que “la esperanza venza al miedo”.

El tono del spot, no casualmente, está en sintonía con las últimas declaraciones de Mauricio Macri, quien afirmó que no había que temerle a Milei porque no iba a poder hacer nada de lo que prometió, dado que no tiene los votos en el Congreso. También Macri prometió que las cosas buenas que querían sus votantes sí se iban a cumplir. También admitió que a él hay cosas que no le gustan, pero dejo entrever que será un gobierno débil. Fue una forma extraña de promocionarlo.

Bullrich, por su parte, sacó su propio spot, en el cual no defendió a Milei sino que se dedicó a cuestionar a Massa. Sostuvo que a “Massa lo van a votar los narcos de Rosario”. Y pidió dejar “el kirchnerismo atrás para siempre”.