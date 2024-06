¿Milei quiere reelección?: «Van a ir con todo porque saben que si nos sale bien no vuelven más…»

«Mirando el semáforo de actividad y la caída de la inflación, eso explica por qué la casta está tirando con todo. Están quemando las naves y la desesperación se hace evidente. Van a ir con todo, porque saben que si nos sale bien no vuelven más… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!», escribió el mandatario en sus redes sociales.

Todo esto se da en medio de una semana negra para el Gobierno, sitiado por el escándalo de corrupción por contratos truchos y los alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano, el ascenso de la pobreza, que llegó al 55% de la población; una caída de todos los bonos del Estados y de la industria, y el ascenso del riesgo país, que pasó los 1500 puntos.

El jefe de Gabinete dijo que el Presidente seguramente irá por la reelección porque «sabe que no alcanzan cuatro años» y aseguró que «tiene la vocación de transformar la Argentina».

«Yo creo que el presidente tiene la vocación de transformar la Argentina y sabe que no alcanza un periodo de cuatro años para hacerlo. Su convicción es tal que si me preguntan a mí, yo estoy seguro de que él pretende volver a ser candidato y ser reelegido. Es una decisión de él, porque ser Gobierno es muy desgastante. Además, tiene índices de aceptación que superan el 60%«, manifestó el funcionario nacional en una entrevista con el diario El País de España.

En línea con Patricia Bullrich, el funcionario dejó abierta la puerta a un acercamiento con el PRO: «Creo que tenemos muchos puntos de coincidencia y muy buena relación con sus dirigentes. Las circunstancias son las que van a ir marcando si tenemos que enfrentar juntos la elección. Tengamos en cuenta que ambas fuerzas, en la segunda vuelta del año pasado, sacamos el 56% de los votos. La gente votó por un cambio».

«No estamos en nuestro mejor momento, pero bueno, puedo decir que el 50% de las personas que vive en la Argentina no son pobres. No pasa eso. Salgamos a caminar y decime si vos ves esa cantidad de pobres. Si son 50% de pobres significa que esa gente no tiene para comer, ¿no? Pero no quiero meterme en una discusión que por ahí me supera y no tengo la metodología», comentó.

