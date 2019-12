Milagros navideños: Historias que nos llenan de fe y esperanza

La llave mágica

En 1956, mi primer marido, nuestra hija de nueve meses, Pam, y yo nos mudamos a Texas. Él tenía trabajo allí y su familia vivía cerca.Encontramos un piso acogedor y no tardamos en instalarnos. Una mañana fresca, me disponía a ir a la lavandería. Encendí el motor del coche para que se calentara y puse a Pam en su sillita, que en aquel momento había que colocarla en el asiento de

delante. Cerré con llave la puerta del coche, puse la cesta de la ropa

en el asiento de atrás y cerré la otra puerta. De pronto, me di cuenta de que me había dejado las llaves y a mi hija dentro del coche, y yo me había quedado fuera. Entré en pánico. Mis vecinos se habían ido a trabajar, y en esa época no había celulares. Cuando miré a la calle, vi una furgoneta roja dirigirse hacia mí. El conductor se detuvo cuando me vio llorar y agitar los brazos. El hombre que iba en el asiento del copiloto dijo: “Tengo un coche igual; vamos a ver si mi llave abre la puerta”.

¡Y así fue! He contado a todo el mundo que Dios iba en el asiento del copiloto de una furgoneta roja en octubre de 1956.

—Evelyn Paine

Estados Unidos