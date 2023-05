México: murió uno de los jóvenes argentinos atacados a machetazos

“La familia Gamond informa con inmenso dolor que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó”, informaron mediante una storie en Instagram. «Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia. Gracias», agregaron.

Según informó el diario La Voz, Benjamín se había instalado en Tulum por segundo año consecutivo para trabajar durante la temporada en el sector gastronómico.

Precisamente, fue en ese lugar, luego de recibir la visita de su amigo y la novia, cuando sufrieron el brutal ataque. Minutos después de este incidente, la Policía detuvo al agresor, quien fue identificado como Cruz Irving, de 21 años, con domicilio en el municipio de Ometepec, Guerrero, y quien fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Benjamín Gamond, de 23 años y oriundo de Córdoba, había sido trasladado este domingo en un helicóptero sanitario al Hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido a la ciudad de México. El joven había sido sometido a una operación de alta complejidad, ya que había sufrido pérdida de masa encefálica por el terrible ataque.

Tres argentinos fueron atacados a machetazos en México: uno está grave