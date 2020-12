Mercedes: Se viene el gran bingo virtual

El sorteo final del Bingo del Club Comunicaciones se llevará a cabo el domingo 27 de diciembre a las 21 y será trasmitido en vivo por diferentes señales de cable y redes sociales del club Facebook y YouTube: Club Comunicaciones Mercedes.

En esta oportunidad, la modalidad será virtual debido al COVID-19. Será una manera diferente de vivir un juego que en otros años ha convocado a más de 15.000 personas en el estadio de fútbol. Más allá de esto, los seguidores del bingo podrán controlar sus cartones a través de la transmisión oficial que se realizará desde el estadio de básquet del “aurinegro”.

Algo para tener en cuenta es que el sistema de sorteo será el que determine el ganador que automáticamente será anunciado por los encargados de conducir el evento, ya que a diferencia de otros años y al no ser presencial, no habrá manera de cantar ¡Bingo!

Los que no hayan adquirido el cartón aún están a tiempo de hacerlo a un valor de $3.600. También está a la venta el Binguito “El Carterito”, que tendrá como premio cuatro sorteos de $50.000 en órdenes de compra. Se puede adquirir con los vendedores oficiales del club.

Los premios del Bingo serán los siguientes:

1º Sorteo: 1 Moto 110

2º, 3º y 4º Sorteos: $100.000 (orden de compra)

5º y 6º Sorteos: $200.000 (orden de compra)

7º, 8º, 9º y 10º Sorteos: $300.000 (orden de compra)

11º Sorteo: $400.000 (orden de compra)

12º Sorteo: $500.000 (orden de compra)

