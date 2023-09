Mercedes: Parajes rurales asilados debido a la crecida del arroyo Paiubre

Miles de habitantes de parajes rurales y municipios de la zona de Mercedes en el centro de la provincia, están asilados desde el pasado viernes debido a la crecida del arroyo Paiubre Sobre la Ruta Provincial Nº 135 el único paso que conectaba todos los parajes y municipios de la zona, como Capitá Miní, Parada Pucheta y otros; quedó cubierto de agua ante la crecida del arroyo Paiubre a raíz de las lluvias. Esa vía alternativa fue hecha por el municipio de Felipe Yofre, y ante la falta de reparación, por parte de Vialidad Provincial, el puente colapso en noviembre de 2022. Esa senda fue abierta en plena sequía en noviembre de 2022 por la administración del intendente Leonardo Aguirre ante la caída del viejo puente sobre el afluente. “Nosotros cuando hicimos este camino alternativo les habíamos explicado a los vecinos de toda la zona que era una emergencia. Mientras Vialidad de la Provincia reparaba el puente. Justamente porque estábamos en sequía. Ahora, con las primeras lluvias que tuvimos este pasado fin de semana, quedó todo anegado”, explicó Aguirre. El jefe comunal contó además sobre todos los pedidos, para reparación del puente colapsado, hechas a la delegación Mercedes de Vialidad Provincial hasta ahora no tuvieron respuestas concretas. Incluso “tramitamos ante el Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y el Diputado provincial Marcos Otaño, para que por su intermedio se pueda construir un puente con el Batallón de Ingenieros que tiene asiento en Goya y Vialidad Provincial dijo que de ninguna manera iban a permitir eso. Que el arreglo del puente lo iban hacer ellos, pero la realidad es que hasta ahora seguimos incomunicados”. Aguirre detalló que la incomunicación no solamente afecta a los habitantes de la zona, “perjudica el traslado de la producción por lo que tenemos un impacto económico. Tampoco los maestros y profesores pueden concurrir a las escuelas de la zona. Necesitamos un nuevo puente”, insistió. El desvío que hay que tomar es de 60 kilómetros hasta la altura del Control sobre la ruta 123. El colapso del puente, una estructura de madera que data de los años 70, ocurrió cuando un camión intentó cruzar. Ocurrió el 18 de noviembre de 2022 y desde entonces no hubo arreglos.

