Mercedes: Misteriosa…¿Confusión o desaparición de abultada suma de dinero?

Esta información se desprende de una serie de coberturas que viene haciendo el periodista mercedeño Javier Ponce sobre un misterioso hecho, en el cual habrían encontrado a un conocido comerciante de la tierra del Paiubre con una abultada suma de dinero.

En un primer momento, entrevista mediante al comisario Perez, este había manifestado al medio Impacto Corrientes de que el comerciante en cuestión tenía consigo una suma de entre 5 y 6 millones de pesos, cuestión que llamó poderosamente la atención del uniformado, pero esta versión fue perdiendo fuerza llamativamente, tal es así que en la jornada de hoy, el mismo periodista de Impacto Corrientes se constituyó en el despacho de la Jueza de Instrucción de Mercedes, Margarita López Rivadeneira la cual sostuvo que el fiscal interviniente en ese procedimiento, de apellido Cabral no encontró tal suma de dinero, sino que fué un monto muy inferior al que habría detallado el Comisario Perez y que no correspondía habilitar acciones por parte de la justicia, pero lo que si se había labrado es una infracción al art 205 de violación a la cuarentena y se le secuestró la camioneta además de detener al comerciante por un lapso de 24hs.

Para llevar tranquilidad a la población la Jueza de Instrucción sostuvo que en la fiscalía no se iniciaron actuaciones algunas porque no había razones firmes para que se investigue la procedencia de ese monto de dinero, que dicho sea de paso, si bien la magistrada no supo detallar la cantidad, aseveró que era un monto muy inferior al que se detalló en un primer momento.

Muy llamativo todo lo que rodea a este hecho, ahora la ciudadanía se pregunta, si con los dichos de los personajes que intervienen en esta novela…¿Es para estar tranquilos o es para sospechar?

Acá están las explicaciones de la Jueza…

Finalmente habló la jueza Margarita López Rivadeneira sobre los 6 millones de pesos que misteriosamente no fueron. Posted by Impacto Corrientes on Wednesday, June 3, 2020