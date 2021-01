Mercedes: Dieron corticoide a paciente de Coronavirus lo derivaron y murió

Es el caso de un hombre que estuvo internado varios días en el Hospital de Campaña y tras fallecer, sus familiares denunciaron la desaparición de elementos personales como ser celular y billetera.

El testimonio dramático de un cuñado de Abel Alfonso, un camionero que residía en la ciudad de Mercedes. Empezó “con un tos que no te dejaba respirar” escribe en una carta pública su cuñado, en el hospital mercedeño nunca le hicieron un hisopado o testeo rápido para saber si era positivo para Coronavirus.

El drama relatado por el familiar inicia justamente en Mercedes: “Corticoides y a su casa, nunca un hisopado”.

“El 24 (de diciembre 2020) al hospital de campaña ahí empezó no solo su agonía sino también la nuestra. Imagínense solito y nuestra desesperación acá sin poder hacer nada, todavía él podía escribirnos y saber cómo estaba, solicitó a su hermana algunos elementos para su higiene y ropas de los cuales nunca recibió porque se extravió según ellos (personal del Hospital de Campaña). Por segunda vez le fue enviada una bolsita más pequeña, lo mismo nunca recibió, el 30/12 nos avisaron que fue intubado y sedado en terapia”, relata el cuñado del paciente fallecido.

A continuación, el textual de la carta pública:

Ahí comenzó el calvario los partes médicos había días que pasaban 48 hs y ni una novedad. Entiendo que deben estar saturados pero no es todo …la peleaste cuñado pero no alcanzó, te venció este virus maldito..y acá viene lo más doloroso…tu billetera y celular desaparecieron. Entiendo que ya no lo vas a necesitar más cuñado pero se puede llegar tan bajo…!?? Escribo xq siempre escucho *no lo lleven al hospital de campaña* ..hoy nos tocó a nosotros y muchas veces por miedo nos callamos xq en realidad no sabemos si nos tocará estar ahí o no..

“Escribo por el dolor que implica morir por Covid. Morirte sólo sin ser despedido, para que sirva de algo que recapaciten, para los que creen que por ser jóvenes nada les pasará, no seamos tan insensibles todos tenemos en la familia personas mayores y alguna de riesgo, para aquellos que organizan fiestas y no les interesa nada lo hacen una y mil veces y no pasa nada. En verdad no les deseo lo peor porque es muy doloroso vivir esta situación, deseo sí que sirva para recapacitar para poner en práctica la empatía, para que nos cuidemos entre todos y de esta manera combatir a este mal que si se quiere es tan irónico sabiendo que con agua y jabón lo eliminamos pero por nuestra falta de amor al prójimo, empatía total nos está ganando esta lucha, seamos más solidarios para ganar esta guerra y ojalá llegue al gobierno o a las autoridades que le competen revean que está pasando en ese hospital!???

Viaja tranquilo cuñado en tu camión. Tocá unos bocinazos, dale una sorpresa a Macho y danos mucha fortaleza a toda la familia por tu pronta partida. QEPD Abel Alfonso” finaliza la publicación.

