Mercado Pago en alerta por comprobantes de transferencias

Son muchos los comerciantes que se quejan diariamente sobre estos comprobantes de transferencias falsas, sobre todo en la aplicación de Mercado Pago.

Mercado Pago desde hace un par de años se ha visto involucrado como intermediario en una seguidilla de estafas con comprobantes falsos de supuestos clientes, que en realidad eran estafadores con larga trayectoria en la práctica.

Relatos sobran y a medida que la tecnología va avanzando, las empresas toman acción con medidas anti phishing, tales como avisos de seguridad antes de enviar una transferencia de dinero, pre aprobación de transacciones con tarjeta de crédito, prohibición a los comerciantes para manipular tarjetas, etc.

Pero esto no alcanza ya que, conforme las medidas se establecen, los delincuentes buscan formas más innovadoras y creativas para seguir robándole dinero a las personas. Actualmente la estafa que más «éxito» ha tenido, es la del comprobante falso de la transferencia de dinero. Esto no solo ocurre con Mercado Pago (lo que es más común), sino también con el Banco Galicia, Banco BBVA, Banco Macro, etc.

Esto se ha convertido en una problemática casi silenciosa, debido a que si no se descubre el engaño en el acto, es realmente difícil dar con los estafadores y tanto los bancos como las billeteras virtuales no pueden proceder por la falta de evidencia.

Cómo es la estafa del comprobante de transferencia falso

La modalidad es bastante simple, uno quizás tiene la idea de que lo ha oído tantas veces que nunca le va a suceder, pero la realidad es completamente distinta a la pseudoficción, sobre todo cuando nos agarran desprevenidos.

El modus operandi de los delincuentes consiste en una serie de técnicas, que vinculan la ingeniería social con el sistema bancario y los plazos de los mismos. Para empezar, llegan a un local, no importa si es grande o pequeño, lo importante es ganarse la confianza del que los atiende.

Una vez logrado esto, proceden a «sacar charla» mientras piden lo que necesitan. Hablan sobre banalidades, contando un poco de su vida personal o inclusive hablando de temas de actualidad e interés general. Es aquí donde vulneran las alarmas de los vendedores, logrando la etiqueta de «persona agradable» y es que cuando alguien nos resulta agradable, inconscientemente creemos que es inofensivo.

Luego de pedir todo lo que necesitan, el monto final se transforma en un número de 6 cifras, quizás más, depende cuánto puedan sacar. A partir de acá sigue el tercer paso: la falla bancaria.

La misma se trata de pedir los datos de la cuenta como el CBU o alias y fingir que al principio algo anda mal. Seguido a esto, utilizan la información recopilada y comienzan a crear ya sea en Canvas, PicsArt, o inclusive Photoshop, un comprobante de pago, que puede ser de Mercado Pago o un banco aparte, donde colocan el monto de la supuesta compra.

Con este verso, hacen tiempo, entre 10 y 15 minutos para realizar tal engaño con éxito. Por mientras, siguen hablando y mencionan problemas como que los bancos tardan hasta 24 horas en acreditar las transferencias, lo cual es cierto, y aprovechan esta brecha para generar credibilidad en su relato.

Una vez terminado el comprobante, proceden a mostrarlo, algunos más avanzados en la práctica lo envían por whatsapp y brindan un número de teléfono también falso para reforzar la mentira, con la promesa de comunicarse si la transferencia no se acreditó como correspondía.

Un problema que existe pero del que nadie se hace cargo

Algo que hemos mencionado anteriormente, es que la mayoría de los bancos tienden a demorar hasta 24 horas una transferencia (en día hábil) para antes verificarla y someterla a sus procesos de seguridad. Esta práctica es bastante normal y a muchos nos ha sucedido, por lo tanto, los estafadores aprovechan en usar este as bajo la manga para salirse con la suya.

En las páginas web de los bancos, por ejemplo, en la sección de ayuda, poseen un apartado para responder a la duda: «qué sucede si me hicieron una transferencia y aún no la recibo».

Desde Mercado Pago informan que a veces, la alta demanda en el sistema bancario puede generar demoras de hasta un día hábil y si ya pasó más tiempo y la transferencia fue hecha desde un banco, podés consultar su estado desde tu celular. Para esto vas a necesitar:

CUIL o CUIT del titular de la cuenta desde la cual se hizo la transferencia.

Monto y fecha en la que se realizó.

Si fue hecha desde una billetera digital, comunicate con esa entidad para pedir más información.

Existen varias dudas con respecto a las transferencias y las respuestas varían según se trate de un usuario final, si el cliente es también titular de la cuenta receptora o si se trata de un pequeño comercio. Aquí algunas respuestas a las consultas más frecuentes sobre este tema, tomando como base lo informado en el sitio web oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Entre los puntos se resalta que:

-Las transferencias son inmediatas si se realizan a un CVU, en el caso de ser CBU, pueden llegar a demorar hasta 24 hs hábiles en acreditarse, sobre todo si se realiza desde bancos diferentes.

-No tienen costo de emisión. Podés realizar cuantas transferencias desees por día sin comisiones.

Hay que tener en cuenta un punto muy importante y este es el tema montos. No va a demorar lo mismo una transferencia de $20.000 a una de $500.000, por ejemplo. Actualmente con la inflación, a los bancos les resulta normal aprobar de inmediato transferencias de grandes montos, ya que puede deberse a un sueldo, pago de servicios, productos, etc.

Aún así, nadie ha brindado soluciones sólidas que puedan lograr un cambio y terminen por proteger también a los vendedores que muchas veces se ven perjudicados por supuestas burocracias bancarias.

