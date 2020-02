Mendoza: Es albañil, se encontró $250 mil entre los escombros y los devolvió

“Me hace falta la plata pero no de esa forma; a mí me gusta ganármela. Me gusta trabajar, levantarme, salir a trabajar, volver a mi casa y saber que hay un plato de comida para mi familia”, explicó el humilde y honesto trabajador.

Saúl Jiménez no para de cosechar aplausos y felicitaciones. Es que el albañil de General Alvear (Mendoza) se encontró $250 mil entre los escombros en una obra y los devolvió al dueño.

El año comenzó mal para una familia de apellido Calvo luego de que el 4 de enero un incendio consumiera completamente su casa y su almacén. En el lugar sólo quedaron escombros y sólo podían resignarse a empezar de nuevo, tras poner en pie la casa y el negocio que mantuvieron por 20 años.

Saúl Jiménez comenzó con las obras ya que se había quedado sin trabajo a fines de diciembre. En el lugar del incendio debían retirarse primeramente los escombros y el techo que se había derrumbado en gran parte, informó Diario Uno de Mendoza.

Fue así como Saúl encontró la importante suma de dinero, al que los dueños habían dado por perdido. “La verdad es que nunca había visto tanta plata junta. Me los metí en la remera y llamé a don Calvo”, aseguró el trabajador.

“Me hace falta la plata pero no de esa forma; a mí me gusta ganármela. Me gusta trabajar, levantarme, salir a trabajar, volver a mi casa y saber que hay un plato de comida para mi familia”, dijo ante las cámaras de televisión, en diálogo con TVCoa.