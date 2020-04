Meditación que conmovió al Papa, Vía crucis de cura acusado injustamente

El papa Francisco ha enviado hoy un mensaje de agradecimiento a los fieles de la parroquia de la Casa de Reclusión “Due Palazzi” de Padua, a quienes ha confiado la preparación de los textos de las meditaciones y oraciones propuestas este año para las estaciones del Vía Crucis del Viernes Santo en el parvis de la basílica de San Pedro.

“Así, en el Via Crucis prestarán sus historias a todos aquellos en el mundo que compartan la misma situación”, escribió Francisco en la misiva. Entre las meditaciones del Vía Crucis de este año figura la tocante meditación escrita por un sacerdote que fue acusado y que ha sido absuelto definitivamente por la justicia, tras ocho años de proceso ordinario.

En efecto, al parecer, esa historia conmovió profundamente al Papa. El Jueves Santo, en el Altar de la Cátedra, de la basílica de San Pedro, al celebrar la misa “en la Cena del Señor”, Francisco recordó en su homilía espontánea y sin hojas en la mano a los “sacerdotes calumniados”: “Les llevo en mi corazón y les llevo al altar”.

Sacerdotes acusados injustamente. “Hoy, tantas veces, no pueden salir a la calle porque les dicen cosas malas, en referencia al drama que hemos vivido con el descubrimiento de los sacerdotes que han hecho cosas malas. Algunos me decían que no pueden salir de la casa con el clergyman porque los insultan; y ellos siguen”, dijo el Jueves Santo.

Las meditaciones de esta año fueron escritas por catorce personas que meditaron sobre la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, actualizándola en su propia vida. A continuación, la meditación completa del sacerdote acusado y después absuelto: