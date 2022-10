Medida Nacional: la carne se venderá en bolsas desde el 1 de noviembre

El Gobierno nacional impuso que desde el 1 de noviembre será obligatorio para los frigoríficos vender la carne por trozos. Los frigoríficos ya no comercializarán media res desde el 1 de noviembre. La carne se venderá a los comercios minoristas en trozos que no superarán los 32 kilos. Alberto “Cacho” Schiffo, empresario correntino de la carne, aseguró que la medida impuesta por el Gobierno nacional traerá beneficios al consumidor con una rebaja en los precios. “Se trata de un cuarteo, es decir tienen que salir del frigorífico el cuarto trasero, costilla, vacío y matambre a parte y cuarto trasero. Conviene a todos. En los barrios de mayor poder adquisitivo vende más el cuarto trasero, más el lomo, le bife ancho, la costillas, el vacío y el matambre. En los barrios más humildes se vende más el cuarto delantero, el osobuco, la paleta, el puchero, y vende muchos menos el lomo, el lomito, el bife ancho y el peceto. Entonces ahora a las carnicerías del centro se le entregará tres cuartos traseros y un cuarto delantero y en las carnicerías de barrio la proporción es lo contrario”, dijo Schiffo a Corrientes en el Aire. “Entonces tiene que bajar la carne, porque el carnicero que vende el cuarto trasero no subsidiará al que vende el cuarto delantero y viceversa. Además por ley nacional ningún estibador puede cargar más de 32 kilos. Imáginese los problemas del pobre changarín que tiene que cargar más de 100 kilos por el lomo”, agregó. “La carne repartida así tiene que bajar alrededor de un 18 por ciento. El estibador tendrá menos presión para cargar tantos kilos y el carnicero no subsidiará los cortes que no puede vender y el consumidor será beneficiada con la baja de precios” “Cada cuarto tiene que salir en bolsas de polietileno, identificados con sellos y etiquetas correspondientes. El costo de la bolsa lo absorverá la industria”, concluyó.

Las exportaciones de carne vacuna cerraron el primer semestre con récord en volumen y valor

COMPARTIR