“Me siento abandonado por Justicia”: Habló el padre del niño que murió junto a su abuelo en el Paso

Un hombre de 78 años y su nieto de 4 años fueron atropellados el sábado en la localidad correntina de Paso de la Patria por un conductor de una camioneta, quien huyó tras el siniestro. Diego Enriquez, padre e hijo de los fallecidos dialogó en exclusiva con Radio Dos.

“Ando luchando, esto es muy dificil. yo estaba ahi cuando pasó y no lo puedo creer”, expresó. “Me genera impotencia y bronca que uno de los imputados esté en libertad”. expresó.

“Es muy doloroso todo lo que está pasando, pedimos justicia, no tuve contacto con nadie, no me llamó nadie”, aseveró.

“Me siento abandonado por la justicia, es algo increible que pasa en Argentina”, comentó Diego conmocionado.

“Paso de la Patria la conozco hace años porque venimos a pasar las Fiestas, somos muy unidos en mi familia”, indicó el joven. “Esto es un golpe tremendo”, precisó.

“Veo que mi viejo y mi hijo vuelan cuando senti un impacto. Mi nene estaba tirado y todo ensangrentado”, recordó Diego.

“Pasó un auto y le pedi que me lleve”, expresó sobre lo sucedido esa noche. “No vi cuando se escaparon sino los perseguia”, finalizó.

Gente!! 15hs nos reunimos en la Plaza principal,para acompañar A Diego hasta la comisaría,para q vean q no está… Posted by Rocío Romero on Wednesday, January 22, 2020