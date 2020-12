Máximo Kirchner: «Cuando se arma un gobierno, se eligen hombres para una realidad que cambia»

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, consideró este sábado que la dirigencia del Frente de Todos «no se puede burocratizar» si pretende «atender las demandas de la gente», al participar en una charla virtual organizada por el Frente Patria Grande, en la cual también estuvieron el dirigente social Juan Grabois, la legisladora porteña Ofelia Fernández y la referente de la economía popular Natalia Zaracho.

“Nuestro deber es, en cada lugar donde estemos, atender a la gente como merece. No nos podemos burocratizar. No tenemos derechos a tener malos días, tenemos que ir con nuestras mejores caras a los lugares donde tenemos responsabilidad. Estamos en nuestra función porque queremos, nadie nos obliga”, señaló Kirchner según un comunicado difundido por la agrupación Patria Grande.

En ese sentido, el legislador estimó que «cuando se conforman gobiernos, se eligen hombres y mujeres para administrar una realidad que cambia», y eso «no puede ser un drama en Argentina».

El pedido de no burocratizar al partido gobernante lo hizo Máximo luego de que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, reclamara el viernes pasado durante un acto en el Estadio Único de La Plata que los ministros y legisladores con miedo «vayan a buscar otro laburo».

«El lawfare es para disciplinar. Por eso les digo a todos aquellos que tengan miedo o que no se animan que hay otras ocupaciones además de ser ministro o ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, porque necesitamos gente que los sillones que ocupe sea para defender definitivamente los intereses del pueblo», sostuvo Cristina en el cierre de su discurso.

En otro orden, Máximo Kirchner sostuvo que el ex presidente Mauricio Macri tomó una deuda “irresponsable” para “pagar la campaña electoral” de Cambiemos, que “aún con el FMI, los medios y los principales grupos de poder a su favor no pudo ganar» las elecciones de 2019.

Por su parte, el dirigente social Juan Grabois sostuvo que «para solucionar la pobreza hay que discutir la riqueza», y observó que el FMI «es uno de los vivos» que mencionó Cristina Fernández de Kirchner en el acto organizado ayer por el gobierno bonaerense en el Estadio Único de La Plata.

«A mi nadie me va a convencer que el Fondo Monetario Internacional tiene rostro humano. Nos estafaron. No hay ningún acuerdo sin pelea, que no implique un ajuste del gasto público, o de la inversión social como decimos nosotros, y hoy necesitamos como urgente lo contrario”, afirmó.

