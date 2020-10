Mauricio Macri: «Sufrí demasiado durante la cuarentena»

«Aislados y peleados entre todos no podemos crecer», explicó el ex presidente de la Nación en una entrevista exclusiva con Jonathan Viale y ratificó que continuará apoyando a sus compañeros de Juntos por el Cambio. Además, criticó la cuarentena y se refirió a Juan Grabois y a Sergio Massa.

Mauricio Macri, explicó en una entrevista exclusiva con Jonatan Viale: «Al Gobierno lo veo en el rumbo equivocado, no hay futuro«. En ese sentido, se criticó la postura de Alberto Fernández ante las movilizaciones denominadas Banderazos y señaló: «Me preocupa enormemente que la reacción del presidente y de su Gobierno sea enojarse con los que salen pacíficamente a expresar su preocupación ante esta cuarentena eterna que es dañina y decir que este no es el pueblo».

El ex presidente también aseguró que le preocupa «la angustia de la gente» y manifestó: «Me duele mucho ver a la gente tan angustiada, ver gente llorando en la marcha expresando angustia por su trabajo, el futuro y la seguridad. Esa sensación de que el Estado te abandona y te pueden usurpar. «Hay gente que tiene más miedo a la usurpación que a la infección, eso muestra un estado de fragilidad», apuntó uno de los líderes de Juntos por el Cambio.

Me duele mucho ver a la gente tan angustiada

Candidaturas

«No me veo de candidato», ratificó Mauricio Macri y se refirió a la causa sobre escuchas ilegales: «Los informes son un chiste, nunca mandé a espiar a nadie, no creo en eso«. Además, señaló que «nunca mandé a espiar a nadie, menos que menos a los mios que son personas con los que trabajo hace 20 años, confio en mi gente».

Tomas de terrenos

Por otro lado, se refirió a las tomas de terrenos: «No es proteger al rico, es proteger al más humilde, en estos casos se ha destrozado la confianza de los argentinos en estos meses de gobierno, sin derecho a la propiedad no hay desarrollo de la riquezas, Juan Grabois contribuye a la probreza, tiene ideas nocivas y malas para la sociedad».

En la misma línea, sostuvo que se intentó obtener un espacio de entendimiento con el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP y reiteró: «Su idea destruye al trabajo».

«Sergio Massa me decepcionó, no pudo desarrollar la confiabilidad», detalló y agregó: «Le dije que era fundamental sostener la palabra cuando no te conviene, volviendo con el kirchnerismo profundizó su problema de credibilidad«.

Finalmente, se refirió a la cuarentena y criticó a la Organización Mundial de la Salud: «Tardó ocho meses en darse cuenta». «Sufrí mucho con la cuarentena, amo la libertad, estaba de acuerdo con dos semanas de cuarentena», puntualizó Macri y indicó: «Me han criticado porque soy un tipo que hace lo que piensa que está bien, a veces eso es políticamente incorrecto y generalmente esta situación, es bueno para la gente».