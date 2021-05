Mauricio Macri afirmó que pagó para recibir la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos

La pandemia logró que el Gobierno federal de los Estados Unidos invirtiera miles de millones de dólares no sólo en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus sino también en la campaña para su aplicación masiva sin costo alguno para quienes reciban las dosis. Con más de 330 millones de habitantes, el país estaba urgido de tener la ansiada inmunidad de rebaño y por eso no se cobra ni un dólar al público, a menos de que se trate del caso de Mauricio Macri.

Mauricio Macri le explicó al periodista de CNN en Español Camilo Egana que se inmunizó contra el Covid-19 «porque primero se vacunaron todos los que tienen situación de riesgo en Argentina», así que no es que cambió de opinión sobre su promesa de no vacunarse hasta que la población vulnerable lo esté.

«Y además de la falta de vacunas, yo estando en Miami, en una conferencia a la que fui invitado por Lenín Moreno, me entero que en una farmacia del barrio a dos cuadras del hotel se vacunaba. ¿Y yo no iba a movilizarme hasta esa farmacia para liberar una vacuna en la Argentina, que (donde) faltan?», expresó magnánimo el ex Presidente en un clip compartido este miércoles por el periodista Lautaro Maislin en Twitter.

¿Pero cómo, no la dan gratis a la vacuna en Miami? pic.twitter.com/QFblaFkRmy — Lautaro Maislin (@LautaroMaislin) May 26, 2021

«Por comodidad, yo tenía turno en las siguientes semanas porque ya podía anotarme para 60+, como lamentablemente ya tengo 62. Entonces consideré que lo mínimo que podía hacer como un aporte era ir y pagar una vacuna en Estados Unidos para liberar a (la de) alguien en la Argentina, porque van a pasar meses hasta que todos los argentinos se puedan vacunar», sentenció.

Sin embargo, en el sitio oficial del organismo que unifica a los Centros para el Control y la Prevensión de Enfermedades (CDC), se establece que «el Gobierno federal ofrece la vacuna sin cargo a todas las personas que viven en los Estados Unidos, independientemente de su estado de inmigración o de su seguro de salud».

En otro apartado la CDC aclara que los prestadores de Salud pueden pedir el reembolso por la aplicación de las vacunas, pero ese pago no se pide a la persona que recibió la dosis: la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA) informó que «un Programa para Personas No Aseguradas de tipo federal paga por los servicios relacionados con el Covid-19 provistos a cualquier persona sin seguro de salud».

Estados Unidos lleva acumulados 33.186.016 casos de coronavirus, de los cuales 591.908 resultaron fatales. La pandemia sorprendió al país en medio de pujas electorales, denuncias de fraude y la aparatosa salida de Dondald Trump de la Casa Blanca, tras lo cual asumió Joe Biden.

Antes de dejar la Casa Blanca Donald Trump tenía en claro que la vacuna contra el coronavirus sería aplicada de manera gratuita a la población, y Joe Biden mantuvo la medida.

Así es como hasta el día de hoy sólo hace falta presentarse en un centro de vacunación (que puede ser desde una farmacia hasta un hospital) donde se aplique la marca que cada quien prefiera (la persona puede elegir).

El procedimiento empieza con la presentación de documentación que pruebe la identidad (como el registro de conducir), y una breve historia clínica para dejar archivada.

Carrió contra Macri: lo acusó de no tener principios ni convicciones