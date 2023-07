Massa, entre la búsqueda de un nuevo acuerdo con el FMI y las referencias al «tío vago» Macri

Sin agenda de campaña para los próximos días, el titular de Economía fustigó al ex presidente por el acuerdo con el organismo de crédito, que podría abrirse a una renegociación de las condiciones de la deuda.

Mientras Sergio Massa está en Iguazú para participar del pase de mando de Argentina a Brasil de la presidencia del Mercosur, sus funcionarios siguen en negociaciones con el FMI para cerrar un nuevo acuerdo con el organismo. Por lo pronto, Tiempo pudo saber que no hay actos proselitistas en la agenda del ministro candidato y que este miércoles tiene sus expectativas puestas en el frente interno: hay reunión con los gobernadores.

Fuentes del ministerio aseguraron a este diario que los negociadores argentinos, con el jefe de asesores de Gabinete Leonardo Macdur al frente, están todavía trabajando con los funcionarios del organismo que darán una respuesta “en estos días”, según aseguraron. “Cuando haya acuerdo, viaja”, sintetizaron fuentes del ministerio.

Es que el precandidato a presidente, y el precandidato a vice Agustín Rossi, sostienen que Argentina se va a poder sacar de encima al Fondo una vez que se haya pagado la totalidad de la deuda. Sin embargo, la propuesta de Cristina Fernández fue pagar con porcentajes vinculados a las exportaciones, una vez que ya se hayan usado los dólares para el desarrollo económico y no al revés. Sobre ese punto, todavía hay oscuridad en las discusiones.

Massa sube el tono contra Macri

Este lunes se difundió un video en el que Massa conversaba con vecinos para explicar los condicionamientos que el Fondo impone al país. En la red social Tik Tok, Massa comenta rodeado de vecinos del partido de San Martín: «Yo les ponía el ejemplo, que se los llevo a la práctica porque es lo que vive la gente en los barrios. Es como si el tío de la familia hubiese tomado una hipoteca con el prestamista del barrio. Y entonces, el prestamista cuando te viene a cobrar siempre te pide algo más. Un día te pide una cosa, otro dia te pide otra, eso es el Fondo».

Otros tiempos. Al comienzo del gobierno de Mauricio Macri, en 2016.

A continuación, agrega: «…y la verdad es que hace cinco años, el tío vago de la familia se fue al prestamista, tomó la hipoteca, la plata se fue de la Argentina y eso para la Argentina hoy es un problema que genera la faltante de dólares». «Ni siquiera sos el dueño, sos vos mismo (el que no puede definir) en qué gastas la plata como gobierno, en qué momento podes achicar o ampliar la cantidad de (dinero) circulante que tenés.. dependes de otro».

Ante las preguntas de los vecinos, el precandidato de Unión por la Patria (UP) sostuvo que «en los próximos cinco años, vamos a recorrer este camino de juntar los dólares para hacer un país libre y no depender de nadie, y sacarnos de encima a los que, de alguna manera, te condicionan, porque son como el prestamista del barrio». «Todos los días te van poniendo nuevas condiciones, exigiendo más cosas. Lo que plantean en el fondo es pérdida de soberanía, es no tener más Patria, no tener más Nación».

“El tío vago” es una clara referencia al expresidente Mauricio Macri quien tomó la deuda más grande de la historia del organismo y del país en 2018.

En el Mercosur junto a Lula

En tanto, Massa participó este martes de la Sesión Plenaria de Jefas y Jefes de Estado del Mercosur, Bolivia, Estados Asociados e Invitados Especiales que se desarrolla en Puerto Iguazú, y mantuvo un encuentro con los Presidentes de Brasil, Lula Da Silva; de Uruguay, Luis Lacalle Pou; y con el mandatario electo de Paraguay, Santiago Peña, entre otros.

Durante el encuentro, el presidente Lula invitó a Massa a visitar Brasil como candidato presidencial. Además, dialogaron sobre el acuerdo para que el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) financie a las empresas que participan en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Por su parte, Peña y el ministro dialogaron sobre los proyectos de Yacyretá, la Hidrovía y el Proyecto hidroeléctrico Corpus Christi. Asimismo, el mandatario electo del país vecino invitó a Massa a mantener una jornada de trabajo en la ciudad de Asunción la semana próxima.

Este miércoles Massa se verá con los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), junto al ministro de Economía, Sergio Massa, y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi. Según pudo saber Tiempo, hablarán de gestión, pero habrá lugar para la rosca y el armado del proceso electoral con miras al 13 de agosto.

