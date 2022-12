Más vago que el cuñado de Rocky: el periodista que llamó «vulgar» a Messi copió un artículo de 2019

«Lionel Messi: el futbolista extraordinario no pudo contener al hombre vulgar» escribió Cristian Grosso mientras toda la Argentina celebraba que la Selección avanzaba a la semifinal de la Copa del Mundo. El 3 de diciembre de 2019, había escrito « Lionel Messi: que el futbolista extraordinario no se vuelva un hombre vulgar«.

«Lionel Messi siempre fue guapo, cantara o no el himno, en definitiva, una ridiculez bien nuestra. Él, como nadie, cuidó la marca Argentina en el mundo. Él consiguió que la selección no se cayera del mapa. Y siempre con elegancia, nadie le había escuchado un reproche ni le había visto un ademán de fastidio. Su cruzada, reservada, llevaba algo quijotesco. No había necesitado ser bravucón, fanfarrón o transgresor, rasgos que tantas veces en la Argentina parecen imprescindibles para trepar a la idolatría. ¿La fascinación debe incluir un estilo polémico para nuestra sociedad? Messi siempre se había resistido, pero últimamente se intoxicó«, escribió Grosso este fin de semana.

«Messi siempre fue guapo, cantara o no el himno, en definitiva, una ridiculez bien nuestra. Nunca había sido descortés ni irrespetuoso, esos rasgos que tantas veces en la Argentina parecen imprescindibles para trepar a la idolatría. Messi durante mucho tiempo se resistió, pero desde hace algunas temporadas se intoxicó«, había escrito en diciembre de 2019 una semana antes de la partida del gobierno de Mauricio Macri.

En 2019, planteó: «Siempre correcto, eso estaba fuera de discusión. Pero hace poco apareció otro Messi, más ‘maradoneano’, más argento creen varios«.

«Después de dedicarle todo tipo de críticas al árbitro español Mateu Lahoz, continuó: ‘¿Qué te pasa bobo? Andá.., andá para allá bobo…’, le dijo con desprecio a Weghorst en la zona mixta. El perfil maradoneano que tantos años se le reclamó… y tan mal habla del pedido«, casi que copió en 2022.

«Volvió, y en el primer partido no tuvo mejor ocurrencia que dirigirse al director técnico brasileño Tite con gestos desagradables», planteó en 2019.

En 2022, disparó que «Messi le dedicó gestos y palabras a Van Gaal para mofarse. Se plantó delante y a metros le hizo el Topo Gigio».

«Que el futbolista más extraordinario de la historia no se convierta en un hombre vulgar«, decía en 2019.

«El futbolista más extraordinario de la historia, valiente para conducir a su selección otra vez a las semifinales del mundo, 10 para LA NACION en otra página inolvidable, también puede ser un hombre vulgar«, casi que copipasteaba en 2022.

Rocky es una saga de películas en las que narran la carrera de Rocky Balboa. Paulie Pennino, cuñado del protagonista, estuvo en las seis películas al igual que Sylvester Stallone sin un trabajo que se le conociera. Por eso se utiliza la frase «más vago que el cuñado de Rocky» a quien no es muy apegado a cumplir con sus tareas. En periodismo, copipastear una nota firmada es algo que bien puede ser «vulgar».

