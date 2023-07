Más pericias por el crimen de Cecilia: hallaron 22 manchas en autos de César Sena y Obregón

Ayer peritaron los vehículos de César Sena (camioneta Toyota) y el auto de Gustavo Obregón (Citroen), de los cuales se levantaron 22 nuestras reactivas al luminol. Ahora se deberá determinar si corresponden a una persona y en ese caso si pertenecen a Cecilia Strzyzowski.

El fiscal se refirió al resultado de las muestras halladas en la casa de los Sena y que comprobaron que son de Cecilia.

«Es un avance para la investigación y un elemento de prueba contundente que nos indica que algo pasó adentro de ese domicilio», sostuvo.

En torno la investigación y la habitación en que Cecilia fue asesinada, el representante del Ministerio Público Fiscal, indicó que este dato es difícil de comprobar porque los imputados alteraron la escena del crimen. «En qué habitación se cometió el crimen no sabemos porque alteraron la escena. Suponemos que la cama y el colchón salieron de la habitación 2 o 3. Y a su vez la parte superior de la vivienda también estaba ambientada con dos habitaciones que entendemos también podría haber sido utilizada por César», detalló.

«Todavía no tenemos bien contextualizado qué pasó en el domicilio. No sabemos en las condiciones que salió el cuerpo de Cecilia. Sabemos que ingresó y sabemos que el momento que egresa el cuerpo de Cecilia es a bordo de la camioneta de Cesar Sena cuando la misma ingresa marcha atrás a la vivienda y se la ve salir en el minuto posterior a estas circunstancias de la vivienda. En qué circunstancias aún no lo tenemos definido», aclaró.

PERITAJE DE CELULARES Y ANALISIS DE UN CHAT

Cáceres Olivera precisó que hasta el momento fueron peritados tres celulares. «Peritaron el celular de Marcela Acuña y ahora están analizando el de César Sena a través de la nube y están analizando el de Cecilia», informó. A esto sumó que analizan un chat entre la víctima y su exesposo. «Una sola conversación tiene 2.700 chats entre ellos dos por Instagram. Falta revistar las siguientes redes sociales», refirió.

«Nos queda por saber que pasó concretamente con Cecilia y estimamos pueda surgir algo en los informes de los distintos dispositivos electrónicos que se están analizando asÍ que estamos también a la espera de esa información y ansiosos de poder tener algo positivo en ellos», sostuvo.

MUESTRAS HALLADAS EN VEHICULOS DE SENA Y OBREGÓN

Por otra parte, el representante del Equipo Fiscal Especial, adelantó que el Gabinete Científico del Poder Judicial extrajo 22 muestras halladas en la camioneta de César Sena y Gustavo Obregón.

El Citroen de Gustavo Obregón, uno de los imputados, que también fue peritado.

«Se procedió a utilizar luminol que sería la prueba de campo que se realizó sobre estos dos vehículos y se pudieron extraer entre los dos vehículos 22 muestras (hisopados) que se van a remitir a la clínica legal para ver si se pueden extraer algo de interés. Primero si es sangre humana y si corresponde a Cecilia», anticipó.

