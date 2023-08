Más de un millón de jóvenes de 16 años podrán votar por primera vez

En total, son 1.168.033 los habilitados para votar en las PASO, en las elecciones del 22 de octubre, y en un eventual balotaje, lo que representa el 3,3% de los electores del padrón nacional.

Un total de 1.168.033 jóvenes de 16 y 17 años están habilitados para votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo y en las elecciones generales del 22 de octubre, así como en un eventual balotaje el 19 de noviembre, una cifra que representa el 3,3% de los electores que figuran en el padrón nacional.

De ese total se deben descontar 3.213 jóvenes, que son quienes viven en el exterior y que por la normativa electoral vigente no pueden participar de las PASO, aunque sí en los restantes comicios.

“Todos los jóvenes que cumplan 16 años entre el 13 de agosto y el 22 de octubre están incluidos en el padrón y podrán votar por primera vez”, explicó a Télam el secretario de Actuación Electoral, Sebastián Schimmel, quien señaló que también podrán sufragar en las PASO, y en los restantes comicios, aquellos que “para el 13 de agosto tengan 15 años, porque lo importante es que tengan 16 años al 22 de octubre, según lo prevé la ley”.

En Argentina, el derecho a votar de los jóvenes se instauró en 2012, al modificarse la Ley 26.774, de Ciudadanía, que se aplica para todo el país en las elecciones en las que se eligen candidatos nacionales como presidente, vicepresidente, diputados y senadores del Congreso. La edad mínima de 16 años para votar se usó por primera vez en las elecciones de medio término de 2013.

Antes de esta modificación, las personas podían comenzar a participar de las elecciones a partir de los 18 años. Luego de esta reforma, las provincias fueron adaptando su legislación para extender el beneficio a los jóvenes de 16 años, ya que cada Estado del interior, en un marco federal, tiene la facultad de dictar su orden político e institucional y, en consecuencia, sus sistemas electorales, aunque dentro del ámbito de las normas de la Constitución Nacional.

Schimmel recordó que años atrás el DNI se obtenía por primera vez a los 16 años, porque no se extendía ese documento al momento del nacimiento. Luego se incorporó el DNI al nacer, y se actualizaba a los 16 años, pero con la sanción de la Ley de Voto Joven en 2012 esa actualización es a los 14 años.

A partir de esta última actualización, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) “comunica la existencia de este futuro elector cercano en el tiempo, y se incorpora en el Registro Nacional de Electores. Luego, cuando van a tener 16 años a la fecha de la elección, se los suma al padrón”, dijo el funcionario.

En caso de ausentismo, la legislación establece que los menores de 18 años no tendrán sanción.

“Esto que se suele mencionar como que el voto es voluntario o facultativo en esta franja, no es técnicamente correcto, porque nuestra Constitución dice que el voto es obligatorio para todos, pero están eximidos de la sanción, ya por la ley no tienen que presentar y hacer ninguna justificación en caso de no ir a votar», explicó el funcionario.

Cifras por provincia

Del total de jóvenes incorporados en el padrón para estos comicios, exceptuados los del exterior, el mayor número corresponde a la provincia de Buenos Aires, con 456.346; seguido de Córdoba, con 92.969; Santa Fe, 81.312; ciudad de Buenos Aires, 60.404; Mendoza, 51.184; Tucumán, 44.610; Salta, 39.883; Misiones, 38.227; Entre Ríos, 35.226; Chaco, 33.040; Corrientes, 30.072. Luego se ubican Santiago del Estero, con 26.188; San Juan, 23.797; Jujuy, 21.599; Río Negro, 19.311; Neuquén, 18.993; Formosa, 17.609; Chubut, 15.664; San Luis, 15.114; Catamarca, 11.286; La Rioja, 10.558; Santa Cruz, 10.053; La Pampa, 9.082; y Tierra del Fuego, 5.253.

En el mismo año de la reforma, en 2012, nueve provincias incorporaron el voto joven: inició el proceso San Juan y le siguieron Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. En tanto, en 2013, y frente a los comicios legislativos de ese año, se sumaron la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Río Negro y San Luis y, posteriormente, entre 2014 y 2017, siguieron ese camino La Pampa, Catamarca, Entre Ríos, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz y Salta.

Tucumán se adhirió en 2019, Corrientes sancionó en octubre de 2022 una ley que introduce el derecho al voto joven, mientras que en Santa Fe, y por un fallo del Tribunal Electoral provincial del 11 de julio pasado, que rechazó dos recursos de inconstitucionalidad, los jóvenes de 16 y 17 años pudieron votar por primera vez en esa provincia.

Los jóvenes están habilitadas a votar desde los 18 años en la mayoría de los países de Sudamérica, solo Brasil, Ecuador y Argentina permiten sufragar a partir de los 16 años. Brasil fue el primero que concedió el derecho a voto a los adolescentes, con la nueva Constitución de 1988, mientras que Ecuador lo hizo dos décadas después, también al sancionar una nueva carta magna.

