Más de 17 mil censistas ya recorren la provincia

La mitad de los hogares correntinos completaron el formulario online y sólo un miembro de la familia -mayor de 18 años- deberá entregar un comprobante a los encuestadores. Quienes hayan descartado la opción digital, deberán responder 61 preguntas.

Después de 12 años, y tras una postergación de dos años por la pandemia; el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022 se realizará hoy, de 8 a 18, en las zonas urbanas y semiurbanas, del país. En Corrientes se espera que 17.800 personas recorran «casa por casa» todos los rincones de los 74 municipios que componen el territorio.

La novedad para esta edición, es que el cuestionario ya estaba disponible de forma online desde el 16 de marzo para quienes lo querían completar. En la provincia, la mitad de los hogares estimados había realizado el trámite por la web hasta ayer a la noche; hoy sólo deberán esperar a los encuestadores para entregarles un comprobante (Ver recuadro al pie).

Desde la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia precisaron a diario época que del grupo de 17.800 censistas, un 90% son docentes. Ellos deberán acercarse a cada una de las jefaturas de fracción (escuelas públicas) a partir de las 7:30 y el recorrido comenzará puntual a las 8.

En Capital habrá 32 jefaturas y en el interior serán otras 289 fracciones desde las que se estará supervisando el operativo en terreno y asistiendo a los censistas. Si se suman los coordinadores y jefes de fracción (gente que no sale a terreno), el personal abocado a los trabajos censales en Corrientes llega a 20.000.

«Cada entrevistador tendrá asignadas entre 32 y 40 viviendas para relevar. El número mínimo se determinó por sondeos previos -realizados entre 2019 y 2021- por manzana de cada ciudad. De todas formas, podrían encontrarse con algunos más y el número puede llegar a 40», explicó Mabel Schrotlin, coordinadora del Censo 2022 en Corrientes.

En el caso de que los censistas se encuentren con una situación no prevista, deberán informar a sus jefaturas de radio para que determinen los pasos a seguir. «Esto puede pasar si los encuestadores se encuentran, por ejemplo, con un edificio de varios pisos que no aparece en el registro porque fue habilitado hace poco tiempo. En esta situación puntual, los coordinadores deberán designar a un encuestador exclusivo para el complejo habitacional», desarrolló sobre el cuadro hipotético.

Una vez terminados los trabajos, cada encuestador deberá presentar todo el material en las jefaturas y personal de Correo Argentino pasará a buscarlo al día siguiente rumbo a la sede del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en la Ciudad de Buenos Aires. «Habrá algunos resúmenes y extractos que quedarán en la provincia y servirán para utilizarlos localmente», acotó.

Respecto a la inquietud de los ciudadanos sobre si el sistema resguarda la privacidad de la información personal brindada, el Director de Estadísticas y Censos de Corrientes, Francisco Bosco, aclaró algunas cuestiones: «Hay una ley nacional del secreto estadístico que protege los datos del ciudadano, nosotros cuidamos mucho el secreto estadístico, no decimos quién está en la muestra, no hay cruzamiento de datos, no pedimos DNI ni datos bancarios».

Se confirmó el valor de la multa por no completar el Censo 2022

COMPARTIR