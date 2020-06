“Más correntina que el Yacaré”: un correntino construyó una bici con un cuadro de tacuara

El empedradeño, Lautaro Yamil Diaz, confeccionó una bicicleta hecha de tacuara y dialogó en exclusivo con Radio DOS y remarcó la importancia de estudiar la madera y su dedicación.

“Tenía una intención de comprarme una bicicleta de las que están de moda, fui con la plata y sentí que algo me dijo que no, pegué la vuelta y a los tres días vi en Internet una página que hacían bicicleta de bambú”, explicó el correntino y agregó: “Me interioricé, la tacuara consigo en el pueblo y el resto de metal, son partes de bicicletas en deshuso”.

La marca de la bicicletas es Yacaré

“El secado de una madera tarda entre tres y ocho meses, fui cometiendo errores en cuanto a las medidas, me perfeccioné, estudié y me interioricé durante 12 meses”, remarcó Díaz y afirmó: “Una vez que metí el proyecto en mi mente, compré pedales, manillar y ruedas”.

Hecho en Corrientes

“Es una cosa de no creer”, enfatizó y el emprendedor correntino recordó: “Algo me dijo que no compre y que había algo mejor esperándome”. “El objetivo era lograr una bicicleta de cuadro de bambú y con todo lo que viene después, ya estoy agradecido”, concluyó.