Más comida retenida: En Tucumán hay cerca de 2000 toneladas de alimentos sin repartir

Más de 340.000 alumnos tucumanos reciben alimentos a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Federico Masso, líder de la cartera, expresó su preocupación acerca del estado de la mercadería reservada por el Gobierno nacional en los depósitos de Capital Humano, que desató polémicas en todo el país. “Mi preocupación es que cuando se abran esos depósitos, Dios no quiera, esos alimentos estén en malas condiciones”, señaló.

“Nos sorprendió la noticia. Cuando salió, me comuniqué con el secretario Pablo de la Torre (ahora ex secretario) y él me confirmó que estaban esos alimentos”, contó Masso en entrevista al noticiero de LG Play. Además, se refirió al depósito de mercadería de Tafí Viejo, también dependiente de la oficina nacional. “Allí hay una cifra cercana a los 2 millones de kilos de alimentos. Con nuestro programa estamos distribuyendo en la Provincia 1,1 millones de kilos; o sea, en el depósito tendríamos lo que equivale a dos meses en Tucumán”, indicó el ministro.

