Más anuncios de Milei: mantendrá la eliminación de Ganancias y la reducción del IVA y privatizará los trenes y AySA

El presidente electo, Javier Milei, aseguró este miércoles que la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la reducción del IVA que implementó Sergio Massa se mantendrán durante su gobierno. Además, sumó a la lista de privatizaciones a los trenes argentinos y a la empresa de aguas estatal AySA. También dijo que habrá un aumento de tarifas gradual y dejó un preocupante pronóstico para los que tomaron créditos UVA: «Se tienen que hacer cargo».

«Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal. Las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Nosotros vamos a una hipótesis de déficit financiero cero, pero vamos a ajustar más el gasto público en otro lado», resaltó Milei.

Entrevistado por Edgardo Alfano y Marcelo Bonelli en su programa A Dos Voces que se emite por el canal Todo Noticias (TN), ahondó sobre la su plan de reducir el déficit y expresó: «El ajuste va a venir de todas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Históricamente, la política hizo que el ajuste lo pague el sector privado. Bueno, esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política. Va a recaer sobre el Estado, no sobre el sector privado».

Al respecto, afirmó que el porcentaje de votos que sacó en el balojate «es un mandato» para avanzar en ese recorte.

«La Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene lo peor de la crisis de (Raúl) Alfonsín, o sea, la chance de la hiperinflación. Tiene lo peor de la crisis del Rodrigazo del 75, y tiene indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001«, indicó.

Por otro lado, a la lista de empresas del Estado que quiere privatizar sumó a la empresa de aguas estatal AySA y a los trenes argentinos. «AySA era Aguas Argentinas, era privada y funcionaba muy bien. Cuando los ferrocarriles eran privados, eran de los mejores del mundo. Todo lo que hace el sector público lo hace mal», afirmó.

Asimismo, adelantó que habrá un «aumento de tarifas gradual» en los servicios.

Ante la consulta de si va a pagar el aguinaldo a los empleados del sector público, pero su respuesta no fue concreta: «No hay plata. La premisa es que a la gente no se la toca, así que caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política».

También le preguntaron por la situación de las personas que tomaron créditos UVA durante el gobierno de Mauricio Macri. «Usted tomó una decisión en términos de renta-riesgo y ahora como el resultado es adverso quieren que lo pague otro. Si tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo. Nadie les puso una pistola en la cabeza para que lo saquen al crédito UVA«. contestó.

En cuanto a los jubilados, comentó: “Creer que se puede arreglar de corto plazo es una mentira enorme. El sistema previsional tiene un elemento fundamental que es la relación entre aportantes y beneficiarios. El kirchnerismo aumentó la cantidad de beneficiarios sin contraparte de aportantes. Eso generó un desequilibrio muy fuerte. Las reformas que estamos haciendo generarían mucho crecimiento económico y serían intensivas en trabajo».

«Además, el salir del cepo tendría un efecto rebote y como pensamos modernizar el mercado laboral va a permitir que se cree mucho más puestos de trabajo. Y como eso se da en un contexto de aumento de productividad y de mayores salarios reales, la población económicamente activa sube. Por lo tanto, todo eso le permite poner en caja el sistema previsional sin tocar los derechos adquiridos”, agregó. Mientras que sobre el PAMI, dijo que seguirá en pie pero buscará «hacerlo eficiente” y “que se termine el robo”.

