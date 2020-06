Martín Lousteau: “Lo que no me gusta de Juntos por el Cambio es el desprecio a la responsabilidad que implica tomar decisiones”

-Arrancan las conferencias y me pasa en todas. A veces me gusta más, a veces me gusta menos el tono del Presidente, el tono del jefe de Gobierno, pero en especial el del Presidente. Pero la primera etapa de todas las conferencias de prensa digo “está bien”. Cuando arranca Kicillof me parece que no vamos por el camino correcto. Entonces me ocurre lo siguiente internamente, que es, en esa pulsión, en esas tensiones internas que existen, me pasan dos cosas. La primera es, el Presidente es el Presidente. A mí no me gusta que el Presidente elija un tono y que el gobernador elija otro tono y que el Presidente no pueda marcarle el tono al gobernador de una conferencia que convoca él. De la misma manera que tampoco me gusta que el gobernador hable más que el Presidente . Las dos cosas muestran una tensión.