Martín Lousteau, la idea de jubilar a Mauricio Macri y la interna de Juntos por el Cambio al desnudo

El senador Lousteau habló del legado de Macri y propuso ampliar la alianza opositora a otros sectores. Tras recibir el apoyo del vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, el ex titular de Medios Hernán Lombardi salió a cuestionarlo duramente: lo trató de soberbio y dijo que Macri no está jubilado. La polémica escaló con intervenciones de otros dirigentes y dejó expuesta la pulseada dentro de JxC por definir desde el liderazgo de la fuerza y el candidato a suceder a Rodríguez Larreta en CABA hasta la política de alianzas.

Lo que intentó ser un elogio, terminó siendo motivo de otra interna en Juntos por el Cambio. El senador Martín Lousteau sostuvo que lo más importante que puede aportar Mauricio Macri es su «su legado de haber terminado el mandato» y abogó por ampliar el espacio opositor a nivel nacional. El vicejefe del gobierno porteño, Diego Santilli, mostró su coincidencia con la idea de ampliar la alianza a otros sectores políticos, pero le salió al cruce el ex titular de Medios Hernán Lombardi, uno de los dirigentes que siguen en el entorno de Macri. Lombardi trató de soberbio a Lousteau, dijo que su soberbia no se condice con su trayectoria política y remarcó que Macri no está jubilado, ni es parte del pasado: «Macri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente». Hubo réplicas de dirigentes de Lousteau y del ala dura del PRO. De fondo, se asoman dos discusiones: quién sucederá a Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires –Lousteau ya se anotó– y si habrá una apertura para sumar a otros sectores políticos.

El senador Louusteau afirmó sobre el ex presidente que «el legado más importante de Macri es haber terminado el mandato, y dejado en pie una fuerza que tiene el 41 por ciento, que si convence a otro 10 por ciento puede volver a gobernar la Argentina». Hasta aquí, nada indicaba una crítica. Casi un elogio. «Si construimos una fuerza más grande, que vuelva a ganar, el aporte a la historia de Macri será haber modificado el sistema político, me parece mucho más importante eso que cualquier otro legado. Siempre va a ser, como todo ex presidente, de referencia. Y está claro que no pensamos igual en Juntos por el Cambio, como no pensaba igual cuando Macri era presidente», afirmó. En el reportaje en el diario La Nación le repreguntaron si imaginaba el aporte de Macri desde el legado y no desde el presente o el futuro: «Creo que sí, me imagino que es difícil para él, pero me parece un legado enorme», indicó. Con esto alcanzó para que el ala dura del PRO saliera a cruzar al senador.

Claro que Lousteau dijo otras cosas: que quiere ser jefe del gobierno porteño, por lo que se anotó en la línea de sucesión de Larreta –un puesto por el que también podría competir Patricia Bullrich–, y que la ampliación debe ser hacia «una socialdemocracia moderna». Y dio nombres: Miguel Lifschitz, Pablo Javkin, Margarita Stolbizer, Facundo Manes. En rigor, nada que no haya dicho antes: tanto Lousteau como Larreta y María Eugenia Vidal consideran que hay que ampliar el espacio hacia esos (y otros) sectores.

Por eso, Santilli salió a respaldarlo: «Comparto con Lousteau que Cambiemos debe construir una fuerza más grande para ganar las elecciones”. “Tenemos una identidad muy clara para oponernos al kirchnerismo. Coincido en que el desafío es ampliarse desde esa misma identidad y sumar para construir una verdadera alternativa”, indicó el vicejefe porteño.

La respuesta del ala dura no se hizo esperar y llegó de la mano de uno de los que todavía pululan en torno a Macri: su ex titular de los Medios Públicos, Hernán Lombardi, quien no ahorró críticas y descalificaciones hacia Lousteau: “Hay una soberbia que no se fundamenta en la trayectoria de Lousteau al tratar de ubicar a Mauricio Macri a la categoría de ‘legado'», tronó. «Macri es el líder de una gran parte de nuestra fuerza, el fundador del PRO, y un gran presidente; no merece ningún destrato”, afirmó Lombardi.

No fue el único. El diputado del PRO por Neuquén Francisco Sánchez también atacó a Lousteau: “Vos no aportaste nada desde el pasado, ni desde el presente y calculo que tampoco en el futuro”.

El diputado Fernando Iglesias aportó su habitual moderación y tono reflexivo. Usó un meme de Macri diciendole a Lousteau: «¿Quién sos?».

Tras la andanada de ataques, desde el sector de Lousteau salieron mayormente a responderle a Lombardi. En su mayoría, le preguntaron cuál había sido el «destrato». Lo hizo, por ejemplo la diputada Carla Carrizo: “Honestamente parece que no hubieses leído la nota, y si la leíste, ¿podrías explicarnos cuál es el destrato?”

El radical Hernan Rossi salió a defenderla ante un comentario de otro usuario, que cuestionó su trayectoria. «Aparte de machista, tu comentario es inexacto. Carla ingresó a Diputados en las listas de UNEN, cuando el radicalismo de la Ciudad se animó a usar las PASO para renovar la política y el partido. Luego, solo hay que estudiar su tarea legislativa para entender por qué sigue ahí», indicó.

También desde la UCR porteña, Marcelo Gouman tuiteó: “Hernán, al hablar de destrato forzás una lectura incorrecta del artículo. El artículo es una convocatoria a tomar lo mejor de cada liderazgo, construir un futuro común y en perspectiva de largo plazo, lo cual representa la mayor riqueza de Juntos por el Cambio”.

No tuvo respuesta. También se sumó el legislador porteño Leandro Halperin, en la misma línea: “Tu comentario no tiene relación con la nota. Si queremos consolidar una fuerza que pueda ser alternancia y eficiente a la hora de gobernar es necesario además de reconocer al otro, tener un poco mas de profundidad en los análisis y responsabilidad en los comentarios”.

De fondo, más allá de los intercambios, quedaron planteadas dos cuestiones centrales para Juntos por el Cambio: la primera es qué lugar tendrá Macri, si volverá a ser candidato, si pasa a ser un hombre de consulta o sigue siendo el que lidera. Ya el ex titular de Diputados Emilio Monzó planteó que Macri debería jubilarse junto con Cristina Fernández de Kirchner. Lousteau fue más sutil, pero en el ala dura del PRO no se anduvieron con sutilezas. La segunda cuestión es cómo y hacia dónde se ampliará Juntos por el Cambio. Ya tuvieron un encontronazo con Elisa Carrió por ese tema, que cuestionó que sumaran a sectores del peronismo y, de paso, fustigó al presidente del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo. Esa es otra discusión caliente que se esconde detrás de este cruce de chicanas. Y la tercera es quién sucederá a Larreta: en el PRO preferirían que fuera alguien propio, como María Eugenia Vidal.

