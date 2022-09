Mariano I Loza: Publican mensajes en un perfil falso y la intendenta los demandará

Se realizaron publicaciones contra la Municipalidad. Irán a la Justicia con las pruebas-

Acusan de robo y otras calumnias e injurias a la intendenta de Mariano I. Loza a través de una cuenta anónima de Facebook. La funcionaria publicó una solicitada en contra y anunció que reúne pruebas para ir a la Justicia.

Una cuenta de Facebook anónima llamada “Solari dice” publica contenido desde el principio de este año. En el perfil se pueden encontrar fotografías, descargos y diferentes publicaciones mediante las que se acusa a la intendenta de la localidad, Zulema Fernández, y a su equipo de trabajo de diferentes actos. Entre ellos, de robar fondos municipales y otros detalles.

Frente a este escenario, con una cuenta de 1100 amigos de conexión, la funcionaria anunció que irá a la Justicia y emitió un descargo donde contó qué piensa sobre las publicaciones.

“Considero pertinente esbozar estas líneas atento a lo que considero amerita aclarar algunas cuestiones con relación a las manifestaciones que se vienen publicando hace tiempo en el perfil falso denominado “Solari Dice”.

No sé quién se esconde detrás de este perfil falso, pero lo cierto es que lamentablemente con sus publicaciones, daña no solamente la imagen e investidura de mi persona y cargo que ocupo, sino también a quienes me rodean”, aseguró la funcionaria en un descargo publicado en la cuenta de Facebook de la Municipalidad.

“Más allá de todas las falacias que se esgrimen, como he dicho detrás de un perfil falso, lo cual es desde ya considerado una bajeza total y absoluta, por no dar la cara y por no demostrar con pruebas lo que alega en sus enunciados”, sostuvo.

“Entiendo que cualquier ciudadano cuenta con un derecho amparado constitucionalmente como es el de la libertad de expresión, pero estos hechos no forman parte de esta facultad, sino de una persona o un grupo de personas que se ocultan detrás de un perfil falso, injuriando y calumniando a esta funcionaria pública”, mencionó.

“A su vez, aporta paradójicamente un sinnúmero de hechos falsos, que a la postre deberán ser debidamente comprobados como ciertos en un proceso penal, investigándose desde ya el dominio IP del dispositivo del cual emergen”, detalló.

“Como vengo manifestando, qué sentido tiene injuriar nefastamente la imagen y credibilidad de un funcionario público que maneja los destinos de una ciudad, sin fundamento alguno y siempre argumentando razonamientos vagos e imprecisos que confunden al entendimiento de la población y tachan mi reputación”, cerró.

La funcionaria también mencionó que irá a la Justicia para investigar lo sucedido. “Pusimos a disposición de la Justicia Penal, junto con mi equipo de abogados, todas y cada una de las pruebas que evidencian el accionar erróneo de este perfil falso y esperamos que pronto podamos llegar a una solución judicial que ponga fin a estas acusaciones falsas, nefastas y anónimas, que no son más que un acto de cobardía de quiénes se esconden detrás de ellas”, indicó González.

La cuenta de Facebook posee publicaciones desde inicio del año. Entre ellas se ven algunos mensajes que parecieran enviados por otros vecinos para compartir.

Entre algunos mensajes que se detallan situaciones del pueblo, de la vida personal de los funcionarios públicos y de la intendenta.

(BDC)

Le hicieron un «gualicho» a Javier Milei en Mariano I Loza

COMPARTIR