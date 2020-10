Maradona y una nueva pelea familiar con el alcohol de por medio

Por ser paciente de riesgo, Diego Maradona extremó cuidados. Se encuentra en su casa de La Plata tratando de combatir la cuarentena, evita las aglomeraciones y sólo sale de su hogar cuando debe presentarse a un entrenamiento o a un amistoso de Gimnasia, su actual club.

En medio del aislamiento, el «10» intentó de hacer más amena la pandemia e invitó a su familia al domicilio donde reside. Y no terminó nada bien. ¿La razón? hubo una fuerte pelea con Gianinna, quien buscó evitar que tomara al considerar que volvió a recaer en problemas de alcohol.

En el cónclave se encontraban Pelusa, Verónica Ojeda, Dieguito Fernando, Jana y Gianinna. En un momento el DT del Lobo quiso tomar más vino, pero su hija le pidió que no lo hiciera y se desató un escándalo. «Se van, me tienen podrido; nadie me dice si tengo que tomar o no«, gritó con gestos de bronca, según informó Intrusos .

La discusión fue tan grande que la reunión finalizó en ese momento. Lo cierto es que el «10» ya vendría acusando problemas con esta vieja adicción y su familia tiene intenciones de impedir que se agrave aún más. En medio de este inconveniente se abrió un interrogante, ya que Maradona planea suspender el festejo de cumpleaños número 60, que viene siendo organizado hace un largo tiempo.

Fuente: /www.depo.com.ar/