MARADONA CELEBRÓ EL DÍA DE LA LEALTAD: «FUI, SOY Y SERÉ SIEMPRE PERONISTA»

El 17 de octubre no es una jornada más para muchos argentinos. Es que se celebra el Día de la Lealtad peronista, recordando lo que ocurrió hace 75 años cuando una gran masa de personas se movilizaron para exigir la liberación de Juan Domingo Péron.

En un contexto completamente atípico por la pandemia de coronavirus, en las redes sociales se llenaron de mensajes recordando al General. Y el que hizo una carta pública fue Diego Armando Maradona.

El actual entrenador de Gimnasia publicó en su Instagram que «los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron».

A su tiempo, enfatizó que «mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, Feliz Día de la Lealtad Peronista».

Por último, le reiteró su apoyo a Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, Martín Guzmán y Ginés González García. «Los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO», sentenció.