Mancini presentó tres proyectos en Diputados priorizando salud y educación

La diputada María Eugenia Mancini (Cap) presentó tres proyectos de diferentes índoles en la Cámara Baja, y este miércoles tomarán estado parlamentario. El primero tiene que ver con las vacantes en el sector docente, el segundo con infraestructura para el hospital de la ciudad de Esquina y el tercero con elementos de desinfección de equipos para el Hospital Pediátrico. A continuación el detalle de cada uno de ellos:

EDUCACIÓN

El primer proyecto propone solicitar al Ministerio de Educación la implementación de las Asambleas Virtuales para cubrir vacantes de Cargos de Docentes Titulares.

La diputada observó que hay vacantes en diferentes niveles educativos y que estos lugares han sido ocupados en forma provisoria por docentes en calidad de suplentes, los cuales no pueden acceder a la Titularidad y/o a la continuidad de la suplencia, (Continuidad Didáctica), debido a que no se pueden realizar las Asambleas de designación de cargos en forma presencial, por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio impuesto por el Gobierno Nacional, ante la pandemia del COVID-19. “Me reuní con un grupo de docentes suplentes y ellos se mostraron muy preocupados ya que las Asambleas permiten regularizar esta situación, brindando estabilidad laboral a docentes suplentes que están trabajando y a aquellos que no lo están, y que debido a la pandemia se encuentran sin goce de sueldo ni cobertura social alguna”, explicó la diputada.

Por tal motivo el proyecto solicita al Ministerio de Educación la implementación, por vía de excepción considerando la situación de pandemia y aislamiento obligatorio, de las Asambleas Virtuales destinadas a cubrir cargos vacantes de docentes y suplencias, por aquellos Profesionales de la Educación que les corresponda además de la Continuidad Didáctica cuenten con la debida Aptitud Psicofísica aprobada al mes de diciembre de 2019.

OBRAS EN EL HOSPITAL SAN ROQUE

El segundo proyecto es para la ciudad de Esquina, ciudad natal de la diputada Mancini, y propone solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud Pública, la construcción y el equipamiento del sector de Neonatología en el Hospital San Roque.

“Hay que destacar que a este hospital no solo concurren los habitantes de Esquina, sino también los habitantes de otras cinco secciones de Esquina, más toda su zona de influencia, incluyendo la población de Pueblo Libertador. Por esto es necesario crear una Unidad Neonatal de Urgencia, que pueda asistir en forma inmediata a estos neonatos”, señaló la diputada.

HOSPITAL PEDIÁTRICO

En el marco de la pandemia por el coronavirus y de los recientes contagios en diversos nosocomios, el tercer proyecto se enfoca en la salud y propone solicitar al Ministerio de Salud Pública la compra de una “autoclave” apto para la esterilización de instrumental quirúrgico y material textil, destinado al uso en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II.

“Debido al gran flujo de pacientes que posee el Hospital Pediátrico Juan Pablo II es necesario extremar las medidas de esterilización en el material implementado en la atención, hablo del instrumental de atención odontológica, médica y quirúrgica. El equipo de Autoclave permite un sistema de esterilización de alta eficiencia para la desinfección de los instrumentos de trabajo de nuestros profesionales de la salud, protegiendo de esta manera tanto a los médicos como a los pacientes”.