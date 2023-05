Manchester Ciy y Real Madrid van por la final de la Champions League

Manchester City llega de impresionante manera, tanto en lo futbolístico como en lo anímico: ¡lleva 22 partidos sin perder! y en la última semana quedó a nada del título de la Premier League después de su goleada 3 a 0 a Everton y la derrota por el mismo resultado del Arsenal frente al Brighton.

«Tenemos que jugar mejor que en el Bernabéu. Por mucho que lleguemos en un buen momento, tenemos que demostrar que merecemos pasar. Tendremos que ejecutar nuestro plan mejor que en la ida. Deberemos crear más ocasiones para involucrar más a nuestros delanteros y controlar las transiciones. El Real Madrid será el rival más duro posible, pero estamos preparados”, comentó Guardiola.

Y remarcó: «Hemos ganado todos los títulos acá menos la Champions. No podemos negar que la queremos. Claro que la queremos, es nuestro deseo. Tendremos que ser inteligentes para ganarle al Madrid y estar en la final. Estar aquí es un sueño hecho realidad. Nadie nos puede asegurar que en el futuro estaremos de nuevo».

Por su parte, el Real Madrid llega con un andar futbolístico bueno pero no anímico. Barcelona se consagró campeón de la Liga de España este domingo y lo dejó sin el título local. Ahora, el Merengue irá por el premio mayor, por su segundo trofeo en la temporada después de conquistar la Copa del Rey. Más allá de cómo llega, el Madrid tiene un equipazo y una mística única en este certamen que demostró miles de veces.

En la previa del partido, Ancelotti avisó que «para jugar estos partidos no alcanza con la calidad, hay que mostrar otras cosas” y pidió que “no es fácil llegar a instancias decisivas y por eso hay que disfrutarlo”. Además, sobre la chance de que la serie se defina por penales después del 1-1 en la ida, agregó: “No pienso en eso. La realidad es que no se puede entrenar mucho, porque el ambiente del estadio no va a ser el mismo”.

Por último, con respecto a la importancia de la hegemonía de Real Madrid en la Champions League a lo largo de los años, Ancelotti fue contundente. “Es especial por las primeras cinco Copas de Europa. El club mantuvo viva la historia de Di Stéfano (Alfredo), Gento (Paco) y Amancio”, manifestó el entrenador.

Real Madrid, el club que más veces ganó la Champions League, va por 15° Orejona. Y el Merengue la buscará conquistar con Ancelotti, quien es el único entrenador que la levantó en cuatro oportunidades (dos veces con Milan y otras dos con el Madrid).

Por su parte, Manchester City va una vez más por su primera Champions League después de años de intentos frustrados que incluyen la final en 2021 que perdió con Chelsea. El equipo inglés buscará llegar una vez más al partido decisivo con la ilusión de que tenga otro final. Guardiola fue campeón en 2009 y 2011 con Barcelona.

Posibles formaciones:

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rubén Días, Manuel Akanji, John Stones o Aymeric Laporte; Rodri, Ilkay Gündogan; Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Jack Grealish; Erling Haaland. DT: Pep Guardiola.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Toni Kroos o Aurélien Tchouameni, Luka Modric; Rodrygo, Vinicius Jr. y Karim Benzema. DT: Carlo Ancelotti.

Con gol de Lautaro Martínez, Inter venció a Milan y es finalista de la Liga de Campeones