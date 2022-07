En consonancia con el reclamo argentino, el diplomático norteamericano expresó su deseo de que se abran conversaciones con Reino Unido.

El embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, abogó este martes a título personal por una «negociación» entre la Argentina y el Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas y aseveró que le «encantaría que se resolviera la situación».

Lo afirmó durante una reunión con los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Nación.

«Me encantaría que se resolviera la situación. Hablo en referencia mía, porque respecto a los Estados Unidos no tengo la respuesta a todo», sostuvo el diplomático al ser consultado por la cuestión Malvinas.

Y seguidamente dijo que «es un problema muy delicado; estoy aprendiendo más sobre la cuestión. Pero no se me ocurre nada. Lo único que puedo decir es que me gustaría ver una negociación entre las dos partes».

También aseveró Stanley que «me di cuenta de que Malvinas es un tema muy emotivo para ustedes. Odio esa disputa por varias razones». «No podemos venderles armas a la Argentina que contengan partes británicas. Además, el conflicto impide que haya más inversiones inglesas en la Argentina», completó.

