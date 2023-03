Mal momento: Docentes autoconvocados alteraron la visita de Rodríguez Larreta y Valdes en Goya

Docentes Autoconvocados modificaron la agenda de la visita del Jefe porteño Horacio Rodríguez Larreta y del gobernador Gustavo Valdés en Goya. Este jueves el ya lanzado como pre candidato a presidente de la Nación, Horacio Rodríguez Larreta, debió junto al mantadatario provincial, y al Intendente anfitrión Mariano Hormaechea, modificar el itinerario pre establecido por la presencia de docentes autoconvocados que querían entregar un petitorio al primer mandatario provincial o, en su defecto, a algún funcionario del área de educación. Remarcaron que no responden a ningún partido político como así tampoco a ningún gremio o sindicato, e hicieron hincapié en que sus acciones nunca son violentas. La conferencia de prensa estaba armada en un salón social, en calle 25 de Mayo 815, en que se concentró un grupo de docentes con banderas y pancartas en las que expresaban sus reclamos, nada de eso ocurrió, ya que sin previo aviso, la prensa oficial comenzó a levantar sus equipos de transmisión, y ante la consulta de qué ocurría, atinaron solamente a decir que quienes debían dar la conferencia no irían y que seguían su actividad en el edificio municipal. Dentro de la actividades que marcaba la agenda que se difundió por los medios oficiales de comunicación, estaba pautada una toma de contacto con vecinos en un bar ubicado frente a la Plaza Mitre, paseo en el cual se concentraron numerosos docentes. Eso motivó que se dejara de lado esa actividad. Más allá de las recorridas por distintas obras y lugares, la presencia de Horacio Rodríguez Larreta en Goya, evidentemente, no tuvo el efecto deseado por los organizadores.

Aseguran un alto acatamiento al paro docente en Corrientes

COMPARTIR