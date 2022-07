Macri todo mal: elogió los 90, le negaron un saludo y lo acusaron de ladrón

El ex presidente quiso jugar de local en el norte bonaerense pero la pasó mal.

La frase «lástima el mal tiempo» enunciada por Mauricio Macri en su llegada al poder allá por diciembre de 2019, cuando se topó con la Avenida de Mayo vacía ante su paso como flamante presidente electo. Esta vez sucedió en La Lucila e Ituzaingó, donde el ex mandamás de Boca esperaba recibir efusividad y cariño. Pero no pudo ser.

«¡Danos de comer con la que te robaste!«, fue lo último que escuchó en una pequeña recorrida en la que lo acompañó su oscuro ex ministro Hernán Lombardi, entre otros integrantes del PRO. Pero además de eso el hijo de Franco se llevó un apretón de manos menos, ya que cuando intentó saludar a un canillita se encontró brazos cruzados y una frase tajante: «Acá no sos bienvenido, yo no te doy la mano», le esputaron en lo que fue.un momento de gran incomodidad que quedó registrado en video y se viralizó en las redes.

En ese marco, antes del bochorno, Macri recomendó volver al menemismo. Y lo hizo sin medias vueltas, ya que se refirió a «retomar el rumbo iniciado en la década de los ’90», sin eufemismos.

«Tenemos que reaccionar y retomar el rumbo iniciado en la década de los ’90 y después en 2015», disparó sin silenciador en la mañana de este miércoles en un artículo de opinión publicado en el portal de derechas Infobae.

En esa línea, el exmandatario criticó la política agropecuaria que lleva adelante el Gobierno nacional, porque, según él, ve «al agro sólo como una fuente de dólares a la que exprimir».

«Los aumentos de las retenciones y otros impuestos, el regreso del cepo cambiario y los cupos (y las prohibiciones) a la exportación y el exceso de regulaciones, sumados a una innecesaria desconfianza y agresividad, han detenido una rueda virtuosa», apuntó Macri.

Según el líder de Juntos por el Cambio (JxC) esa «rueda» se había puesto en «movimiento» durante su gestión. Increíble.

Macri sobreseído de espionaje por los jueces que el puso en función

