Macri, muy complicado por el libro de su hermano: Lo trató de kirchnerista y Viale lo notó «preocupado»

El ex presidente Mauricio Macri volvió a mostrarse muy preocupado por su situación judicial. «Hermano», el nuevo libro de Santiago O’Donnell que publicará la editorial Penguin Random House -la misma que lanzó Sinceramente, de la vicepresidenta Cristina Fernández- sería uno de los motivos del raid mediático del expresidente.

Los peritos médicos del Cuerpo Médico Forense informaron en enero de 2019 al entonces juez federal Claudio Bonadio que el empresario Franco Macri no estaba en condiciones de declarar en la causa por supuesto pago de sobornos en la obra pública y que se disparó a partir de los supuestos cuadernos entregados a la Justicia por el chofer Oscar Centeno. Bonadio ordenó que examine al empresario cada tres meses para ver si revierte su situación. Franco Macri falleció el 2 de marzo de 2019, a los 88 años.

«Hermano», de Santiago O’Donnell, promete intimidades de una de las familias más poderosas del país, luego de 16 horas de grabación en las que se confesaron traiciones e internas muy fuertes. «Le detalló, durante las entrevistas que mantuvieron, el maltrato y el sistema de chantaje y estafas que primero destruyeron a la familia y, luego, a la Argentina”, dispara la sinopsis del libro.

“Hermano es el resultado de ese trabajo minucioso con los dichos y los testimonios pero también con la información y los hechos concretos. Roto con dolor el pacto de silencio y amenazas de una vida, Mariano pudo detallar las intrigas domésticas, los movimientos empresariales y las manipulaciones políticas que llevaron al poder a Mauricio Macri”, agrega.

Tal como se sospechó desde un principio cuando se conoció la noticia de que supuestamente Franco Macri fue declarado como insano para evitar problemas judiciales del entonces presidente Mauricio, Infobae pudo confirmar: «El libro de Santiago O’Donnell cuenta que algunos de los hijos de Franco Macri pensaron en demandar por insanía a su padre cuando todavía estaba en pleno uso de sus facultades mentales para sacarle el manejo de sus empresas. El trabajo sobre el contenido se llevó adelante por medio de largas conversaciones que demandaron 17 horas de grabación y el libro fue revisado por Mariano Macri en el proceso final de edición.

Además, el esperado libro incluye hechos nunca esclarecidos y bastante polémicos. Uno es la venta de IECSA: la constructora del Grupo Macri a Angelo Calcaterra, primo y socio en varios emprendimientos. Franco siempre decía que no sabía quién era el verdadero dueño de la constructora, si Mauricio, Angelo o ambos. Es más: creía en esta última alternativa. Decía que hubo una venta simulada y sugería que se concretó una especie de estafa contra los hermanos, ya que se liquidó su herencia quedando la constructora solo para Mauricio. Tiempo después, por este tema, Angelo Calcaterra se presentó como imputado y arrepentido en la causa de los cuadernos».

En una parte de la entrevista del exjefe de Estado con el periodista Jonatan Viale ayer (20/10), él lo trató de kirchnerista.

«Mi familia no es diferente a otras. No es especial, es una familia, pero lo que sí fue diferente es que hubo 2 personas en la familia que la contaminaron con problemas externos: mi padre por su capacidad de hacer y su complejidad, es una persona compleja, y yo que le agregué lo que faltaba. Ya le había levantado la exposición metiéndome en Boca.

Esa lucha interna padre e hijo me llevó mucha terapia y aún sigo con ese tema…

Yo puse lo mío y expuse a toda la familia a una situación horrible porque el mundo de la política te lleva a un mundo de agresiones, conflictos, y lamentablemente mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada diciendo un montón de cosas falsas. No las vi todavía pero por lo que escuché no tiene nada que ver con la realidad y me duele», comenzó.

Macri intentó hacerse el desentendido pero sabe muy bien de lo que habla su hermano: «Escuché cosas que derivan de los conflictos con mi papá y que involucran a otras personas. Solamente escuché títulos de una tapa pero todas las cosas que punteo son todas falsas.

Son las mismas cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo hace mucho tiempo, que tiene que ver. Es mi hermano pero el kirchnerismo tiene mucho que ver en todo esto, pero lo que me preocupa mucho más es mi madre, que está destrozada porque siente que algo faltó, pero bueno… Va a ser duro para ella».

Luego del mano a mano, Viale contó en A24: «Me voy a reservar, quiero ser cuidadoso. Pero hubo un momento que no le gustó a Juliana de la charla que tuvimos con Macri. Hasta ahí llego, por respeto. Hay un tema con la familia, quedó claro. El libro de Mariano Macri es lo que lo tiene preocupado al presidente».

Festín para psicoanalistas pic.twitter.com/ifUr9pkq1T — Gimena Fuertes 💚 (@gimenafuertes) October 21, 2020

A24