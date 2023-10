Luis Barrionuevo: “Javier Milei va a ganar por mayoría en primera vuelta”

El dirigente sindical de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA), Luis Barrionuevo, adelantó que Javier Milei alcanzará la presidencia tras las elecciones generales del 22 de octubre próximo. También se refirió a la baja de Wado de Pedro como candidato y le recordó a Patricia Bullrich, candidata de Juntos por el Cambio, su pasado menemista.

En diálogo con Eduardo Feinmann por radio Mitre, el secretario adjunto de UTHGRA no ocultó su simpatía con el líder libertario: “Yo conozco tres fenómenos: Alfonsín, Menem y Milei”. El dirigente sindical y político argentino recordó: “Yo dije dos cosas. Dije, me gusta Milei, porque he visto, después de la frustración de Wado, que entendía que era lo mejor que tenía el peronismo en unidad. Pero bueno, yo creo que dije en Catamarca que me gusta Milei, creo que gana en primera vuelta”.

En esa misma línea, Barrionuevo continuó: “Después del agradecimiento de Milei, después nos juntamos, y hablamos todo de lo que tiene que ver con el menemismo, que a él le gusta mucho cosas que ha hecho Menem, y después hablamos de lo que tiene que ver con el mundo laboral, le gusta el sistema de UOCRA, por ejemplo, que nosotros lo quisimos implementar hace mucho, que es el seguro de desempleo, que es garantizar un fondo de despido, y que nuestra actividad se asemeja bastante a lo que tiene que ver con la construcción, por lo que son golondrinas también muchísimos gastronómicos”

