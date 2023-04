Luego de perder con Central y en medio de la crisis, Independiente confirmó nuevo DT

Ricardo Zielinski llegó a un acuerdo con la dirigencia y será el entrenador del Rojo hasta junio de 2024. Debutará el domingo, en el clásico de Avellaneda ante Racing.

Ricardo Zielinski llegó a un acuerdo con la dirigencia de Independiente que desde el miércoles encabeza Néstor Grindetti y será el nuevo entrenador del equipo de Avellaneda hasta junio de 2024.

El Ruso se hará cargo del plantel este viernes y ya dirigirá el domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing Club.

El experimentado DT, nacido en Lanús y de 63 años, tuvo una larga trayectoria dirigiendo en el ascenso, mientras que en primera comandó equipos como Belgrano, Atlético Tucumán, Estudiantes e incluso Racing, el clásico rival de Independiente, en 2016, aunque sólo por 14 partidos y un rendimiento del 47,62% de los puntos en juego.

En estos últimos partidos, el plantel profesional había quedado a cargo interinamente de Pedro Damián Monzón, un hombre del club y con el respaldo de los hinchas, que siempre reafirmó su predisposición para ayudar a la institución, incluso este jueves después de la renuncia del presidente Fabián Doman y de la derrota en Rosario ante Central.

«Sigo poniendo el pecho, poniendo la cara. Si me siguen dando la posibilidad porque no hay otro (técnico), no tengo problema. Voy a seguir hasta que el club me lo diga», confirmó el Moncho tras la caída por 1-0 en el Gigante de Arroyito.

No obstante, el presidente en ejercicio, Néstor Grindetti, informó que el club buscaría cerrar la contratación de un nuevo entrenador antes del clásico frente a Racing, que se disputará el domingo en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

«Todos los días desde que estuve acá siempre hay un técnico casi contratado. El técnico que dicen que viene, no llega. Si yo tengo que estar afuera mañana, voy a rogar a Dios para que al técnico que venga le vaya lo mejor posible», aseguró.

Independiente tenía acordada de palabra la contratación del uruguayo Pablo Repetto hasta la renuncia de Doman el martes pasado y un día después fracasó la negociación con Omar De Felippe, el DT del ascenso a primera en 2014.

El equipo de Avellaneda lleva 10 partidos sin ganar en la LPF, tres de ellos, dirigido por Monzón, quien obtuvo una victoria ante Ciudad Bolívar (Federal A) por la Copa Argentina.

