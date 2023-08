Lucas Beltrán fue presentado en Fiorentina: hasta cuándo firmó contrato

El ex delantero de River ya está en Italia y se sumó a la Fiorentina, que pagó más de 20 millones de euros por su pase. Quiénes son los argentinos que tendrá de compañeros.

Después de convertir 12 goles y lograr la Liga Profesional 2023 con River, Lucas Beltrán llegó este sábado a Italia, donde fue presentado como nuevo refuerzo de la Fiorentina. El delantero cordobés explotó en los últimos meses y atrajo el interés de su nuevo club, que desembolsó más de 20 millones de euros por su pase y lo transformó en su segundo fichaje más caro de la historia

En Fiorentina, donde firmó contrato hasta 2028, Beltrán se reencontrará con el ex riverplatense Lucas Martínez Quarta y tendrá como compañeros al ex Rosario Central, Gino Infantino, y al ex Argentinos Juniors, Nicolás González. El primer acercamiento del equipo italiano fue con el propio jugador, al que le ofreció cinco años de contrato, anunciando que el pago lo haría la mitad este año y el resto por objetivos.

Pero desde River no quisieron apurarse después que apareciera la Roma con una oferta sobre la mesa apenas consumada la eliminación de la Copa Libertadores a manos del Internacional, de Porto Alegre, en octavos de final. Y esta breve espera de la dirigencia riverplatense dio rápidamente sus frutos, porque el jueves pudo cerrar la operación tal como pretendía.

Beltrán, que regresó desde Colón el año pasado donde estaba a préstamo, tuvo su mejor rendimiento luego de la cuarta fecha del torneo con Martín Demichelis como director técnico, cuando el equipo comenzó a jugar con un solo delantero, lo que lo llevó a ser la figura del campeón.

Mientras tanto en Instituto de Córdoba también celebraron esta venta, porque cuando transfirieron a Beltrán a River en 2015, a cambio de un millón de dólares, retuvieron el 10% de los derechos económicos. Y en esta negociación con Fiorentina, River también manejó ese porcentaje como variable en caso de que la entidad italiana realice una futura venta de Beltrán dentro del mercado europeo.

Luego de la eliminación en la Copa Libertadores, el plantel de River se encuentra de licencia hasta el lunes próximo pero sigue entrenando con un grupo reducido que integran los refuerzos Manuel Lanzini, Rogelio Funes Mori y Facundo Colidio, junto a Bruno Zuculini que se recupera de una lesión.