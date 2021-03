Los tres motivos por los que Cavani tendría decidido ir a Boca

El uruguayo tiene contrato hasta junio en Manchester United y el Xeneize pica en punta como posible destino

El rumor había dejado de ser tal desde el momento en que el propio Edinson Cavani compartió públicamente su deseo de vestir la camiseta de Boca. Sin embargo, por jerarquía y calidad, era difícil imaginárselo en este lado del globo terráqueo jugando al fútbol. En las últimas horas circuló la versión de su posible arribo al fútbol sudamericano y su padre lo confirmó: “Hay un 60% de chances de que después de junio venga a jugar a Sudamérica”. Si bien, a última hora el propio futbolista posteó en su cuenta de Instagram “orgulloso de vestir esta camiseta”, su entorno advierte que es un gesto hacia adentro del Manchester United y para no pasar un mal momento en lo que podrían ser sus últimas semanas en el elenco inglés.

Cavani se formó en Danubio de Uruguay pero rápidamente dio el salto al Viejo Continente, donde militó las últimas 15 temporadas (incluida la actual) vistiendo las camisetas del Palermo, Napoli, París Saint Germain y Manchester United. Podría llegar a pensarse que está salvado económicamente e incluso en Inglaterra divulgaron la monstruosa cifra que percibe semanalmente con los Diablos Rojos, donde tiene una cláusula de renovación para mediados de año. Sin embargo, este futbolista es un tanto particular: no ostenta, no elige destinos caros para vacacionar y prefiere la tranquilidad de su Salto natal en sus tiempos libres.

Es por esto que existen motivos que lo acercan al continente del que es originario y lo alejan de la elite europea.

1. LAS CHARLAS CON RIQUELME

Hace algún tiempo, el mismísimo Edinson Cavani reconoció que el responsable del Consejo de Fútbol de Boca le había escrito mensajes para valorar el momento futbolístico que pasaba y, lógicamente, preguntarle por su futuro. “Fue una conversación con mucho respeto y quiso mostrarme su apoyo. Tirarme para adelante. Boca es un gigante en el mundo. A cualquier futbolista se le pasaría por la cabeza y más teniendo una llamada de un referente del club que te demuestra cariño también”, confesó el salteño.

Desde que asumió como vicepresidente segundo en la institución de la Ribera, Riquelme delegó algunas negociaciones y tomó las riendas de las más importantes. Llamó a los chilenos Mauricio Isla y Gary Medel, hizo lo propio con el delantero argentino Guido Carrillo, motivó a la firma de Marcos Rojo y ahora está endulzándole el oído a Cavani, el 9 con letras mayúsculas que pretende para mitad de año.

El padre del uruguayo manifestó hace pocas horas en TyC Sports: “No puedo negar que le gusta Boca. Siempre se inclina hacia Boca porque creo que tuvo muchas conversaciones con Riquelme. Conociéndolo, por lo que hemos hablado y que ha hablado con Riquelme, con el que tuvo contacto directo, se inclina mucho por Boca”. Además Luis Cavani aseguró que ya lo imagina jugando con Carlos Tevez o festejando un gol como Manteca Martínez, quien llegó a colgarse del alambrado de la Bombonera.

2. EL EMBARAZO DE SU PAREJA

“Quiere estar más cerca de la familia, esa es la razón por la cual creo firmemente que Edi va a terminar jugando en un equipo de Sudamérica, cerca de Uruguay”, dijo su padre. La frase es literal: cerca de Uruguay y no en su país por una cuestión de competitividad. El delantero del United entiende que tanto la liga argentina como la brasileña son las más poderosas del continente y aunque desde el país amazónico ofrecerían más billetes que en suelo nacional, la motivación de jugar con la camiseta azul y oro lo moviliza demasiado.

El detalle personal es que su pareja, Jocelyn Burgardt, está cerca de dar a luz y la idea de la familia es trasladarse a Uruguay en junio para recibir al nuevo heredero. Después de haber estado tanto tiempo de su círculo íntimo, los Cavani volverían a estar unidos o como máximo a pocos cientos de kilómetros de distancia si finalmente se concreta su arribo al fútbol argentino.

3. EL DESTRATO SUFRIDO EN LA PREMIER LEAGUE

A pesar de que es valorado por su entrenador Ole Gunnar Solskjaer y que el equipo participa activamente en tres frentes (pelea mano a mano la Premier contra el City, disputará los octavos de final de la Europa League contra el Milan y afrontará los cuartos de la FA Cup ante Leicester), Cavani quedó muy dolido con la insólita situación que le tocó afrontar en los últimos meses cuando la federación inglesa lo sancionó con tres partidos por una supuesta expresión racista en sus redes sociales.

Edinson utilizó el término “negrito” para agradecerle cariñosamente el comentario a un amigo y en suelo británico jamás tuvieron en cuenta la idiosincrasia y modismos sudamericanos para así comprender el contexto de su dicho antes de suspenderlo. El futbolista pidió las disculpas correspondientes y recibió apoyo contundente desde su país.

“Está pensando en volverse porque hay cosas que a veces molestan al ser humano, a la persona. Cosas como las que ha pasado él, cuando fue sancionado por tres partidos por una pavada. Parte de todo esto es lo que ha ido apretando”, confesó su padre. Cavani lució en buena forma después de este episodio que tomó trascendencia mundial, pero al parecer la procesión fue por dentro y la determinación de las autoridades lo desilusionó por completo.

Fue su papá quien ahondó en el tema: “Cuando un jugador en Europa empieza a querer volverse, todo eso juega en contra de su rendimiento. Al fútbol hay que quererlo, amarlo e ir buscándolo por donde mejor nos quede y donde realmente nos sintamos bien. El jugador a veces no encuentra su nivel porque se generan estas cosas que te van marcando y dejando mal. Te aparecen lesiones y decís ‘¿por qué estas lesiones si yo me cuido y soy responsable?’. A veces la cabeza te hace que te vayas deteriorando físicamente”.

