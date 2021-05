Los pronósticos fallidos de Elisa Carrió

En ese camino Carrió volvió a desplegar en las últimas semanas toda su batería de pirotecnia mediática y de la que tanto eco se hacen muchos en años electorales y volvió a lanzar sus ya clásicas denuncias y dudosos pronósticos.

De hecho el propio Mauricio Macri la ninguneó cuando todavía durante la gestión de Cambiemos le achacó que ella «sólo servía para hacer denuncias». Y hasta su compañero de bancada en Diputados, Nicolás Massot, aseguró en enero de este año que la líder de la Coalición Cívica era «una dirigente muy nociva» y que había que «prestarle menos atención».

«Sabemos que utiliza seguido la difamación como forma de posicionamiento político», siguió Massot

Sin haber ocupado jamás un cargo ejecutivo Carrió edificó su carrera sobre la base de denuncias y pronósticos agoreros que además se revelaron casi siempre errados.

Aquí algunos ejemplos de la fallida carrera de Carrió como oráculo de la política argentina:

* Febrero de 2011

La líder de la Coalición Cívica pronosticó que Cristina Kirchner no ganaría en las elecciones generales de octubre de ese año y adelantó que «el próximo presidente no va a ser peronista». «No va a ser Cristina; el próximo presidente no va a ser peronista, ni tampoco (Mauricio) Macri porque hace la alianza con (Eduardo) Duhalde», afirmó Carrió.

«Esto será como un ’83», analizó recordando el triunfo del radical Raúl Alfonsín ante el peronista Ítalo Argentino Luder en las elecciones presidenciales.

«Cristina en 2007 hasta esta altura medía 60 por ciento de intención de votos. De 60 al 25 por ciento que tiene hoy, el resultado final es una derrota. Hay un proceso político en marcha que hay que dejar ver su final, que es como ocurrió en la interna del peronismo en la década del 75 con sectores del PJ de derecha, sindicales e izquierda, que todo eso va a decantar», dijo.

«La gente va a votar en contra de lo cautivo de la interna del PJ, que duró 30 años», finalizó. Ese año Cristina logró la reelección en primera vuelta con el 54% de los votos

* Octubre de 2011

Por aquel entonces candidata a la Presidencia, Carrió advirtió que el gobierno encabezado por Cristina Kirchner estaba cerrando un acuerdo con ya fallecido Hermes Binner para «realizar una reforma constitucional para ir por la reelección indefinida» y alertaba por el «Pacto de Olivos II» que se estaba gestando.

Alarmista, Carrió advirtió en aquel entonces que Cristina buscaba instituir un sistema parlamentario similar al francés en el que se cambie la figura del presidente por el de Jefe de Estado, y así Cristina podría permanecer en el poder por dos mandatos más de seis años cada uno, más allá del que cumpliría entre 2011 y 2015, «lo que significaría al menos 20 años de ejercicio de poder”.

* Septiembre de 2016

Carrió vaticinó inflación 0 para septiembre de ese año. Fue de 1,1% y la antesala de una escalada inflacionaria que terminó en el último año de gestión de Macri con el índice de precios al consumidor más alto desde la hiperinflación que se vivió durante el último año de gestión de Raúl Alfonsín.

La inflacion este mes será 0%

fue muy dificil la lucha contra la inflación.

Ahora si podremos sacar creditos.#CarrióConSG — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) September 5, 2016

* Diciembre de 2017

Luego de dos años de gestión de Cambiemos y ante el aumento de la pobreza, el hambre y la desocupación Carrió advertía que «si en el país hay hambre es porque se han robado la Nación» y pronosticó una recuperación económica a partir de marzo de 2018.

En 2018 la Argentina volvió a endeudarse con el FMI, se disparó la inflación, aumentó la pobreza, el desempleo y se profundizó la recesión económica.

* Diciembre 2017

Carrió alertaba que la oposición al gobierno de Mauricio Macri preparaba «un golpe de Estado» luego de que los diputados del Frente para la Victoria pidieran suspender la sesión por la Reforma Jubilatoria merced de la violenta represión que las fuerzas de seguridad habían desatado contra los manifestantes que exigían que no se aprobara la inicitiva del Ejecutivo. Incluso varios legisladores de la oposición fueron reprimidos por la policía de la Ciudad.

«Las cámaras a lo largo de la historia tuvieron por parte de los poderes fácticos de turno imposiciones, presiones, de ahí vienen los fueros», señaló- En ese marco Carrió sostuvo que “contra esas medidas los parlamentos tomaron decisiones para permitir su funcionamiento”, y alertó que podría llegar la situación de que pudiera no permitirse funcionar a la Corte Suprema de Justicia, o que “mañana decida un grupo en las calles que no puede funcionar un gobierno”.

Eso es, remarcó, “ni más ni menos que golpe de Estado» dijo y advirtió sobre una “conspiración institucional”.

* Marzo de 2018

Ante la fuerte devaluación del peso a la que llevó el plan económico del gobierno de Mauricio Macri y la corrida cambiaria que se vivía, Carrió llamó a los argentinos a «quedarse tranquilos» porque «el dólar ya está, se va a quedar ahí, no va a pasar de 23 pesos, no va a subir más».

Ese año el peso se siguió devaluando a pasos agigantados y cerró 2018 a casi 39 pesos. El gobierno de Macri que habpia venido a levantar el cepo cambiario de la gestión anterior se apresuró a reponerlo.

* Julio de 2019

Carrió anticipó fraude en las elecciones generales de ese año. “Hay que tener cuidado porque el hackeo de los resultados de las elecciones es posible y de esto sabe Alberto Fernández” dijo Carrió y responsabilizó al entonces pre candidato presidencial del Frente de Todos de haber contratado a un «hacker». “Si los rusos ya están actuando en Venezuela, ¿por qué no van a operar acá?”, concluyó.

* Octubre de 2019

El 27 de octubre de 2019, minutos antes de las 19 y cuando ya se habían abierto las urnas para que comenzara el escrutinio provisorio de los votos Carrió pronosticó la reelección de Mauricio Macri. Perdió en primera vuelta.

* Diciembre 2020

En el inicio de la campaña de vacunación contra el coronavirus Covid-19 Carrió vaticinó un «fraude» del Gobierno. «La vacuna no tiene certificación internacional. Fue una estafa del Gobierno y es un peligro. La que estaba obsesionada con la vacuna rusa es Cristina Kirchner y la responsable de que estemos a fin de año con esta grado de vulnerabilidad es ella».

La Argentina se encuentra entre los 10 países del mundo que más vacunas recibió hasta el momento en relación a sus poblaciones y la campaña de vacunación avanza a paso firme. La vacuna Sputnik V se reveló además como la de mayor eficacia de todas las existentes en el mundo para hacer frente a la pandemia.

* Diciembre de 2020

«Se viene un Rodrigazo» vaticinó en relación a la decisión del ex ministro de Economía de la Nación Celestino Rodrigo quien en 1975 de la noche a la mañana congeló los salarios, produjo una abrupta devaluación del peso ya avaló fuertes aumentos de precios y tarifas. Nada más alejado de la política que está llevando adelante el gobierno de Alberto Fernández regida por la idea de que los salarios le ganen a la inflación este año.

* Febrero 2021

Luego de que se anunciara que YPF había comenzado a negociar la reestructuración de su deuda de 6.200 millones de dólares Carrió denunció que «van a quebrar YPF». «Como lo hicieron en Venezuela con PDVSA» lanzó la líder cambiemita y siguió: «Van por las últimas cajas, el Anses, están tratando de apoderarse de la caja de salud completa, están tratando de apoderarse de las cajas que quedan y, además, lo que pasa es que afuera nadie piensa en invertir en la Argentina, y adentro los jóvenes piensan en irse».

A pesar de su apocalíptico pronóstico YPF logró reestructurar con éxito su deuda pocas semanas más tarde.

* Febrero de 2021

En un video publicado en su cuenta de Twitter, a Carrió se la escucha decir: «El Gobierno de Alberto y Cristina Kirchner vuelve, como en el 2008, a castigar a los productores, a impedir la diversificación y a aumentar retenciones a niveles inconstitucionales. La peor política en el peor momento para la Argentina, porque son los productores los que sostienen, en dólares, a la propia nación. Una vergüenza».

“Con ineptitud y mala fe, el Gobierno está armando la tormenta perfecta que puede hundir a la Argentina”, indica el texto.

Nada de eso sucedió.

Como tampoco nada de todo lo anterior vaticinado por Carrió.

Minuto Uno

Ahora Elisa Carrió reconoce que hubo «mesa judicial M»