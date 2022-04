Los motivos por los que no se habilita el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas

La directora nacional de Migraciones desestimó cualquier posibilidad de cuestiones políticas para mantener cerrado el paso sobre Yacyretá

El Gobierno nacional informó ayer que las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá pidieron no habilitar el paso fronterizo Ituzaingó-Ayolas por las obras que se realizan en el represa y en Aña Cuá.

Fue la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, quien en declaraciones a Radio Dos rechazó cualquier posibilidad de cuestiones políticas para la no habilitación del paso Ituzaingó-Ayolas.

“No tengo conocimiento de un reclamo político. No se habilita por un pedido de la gente de Yacyretá”, dijo y aclaró: “Aún siguen las obras en Aña Cuá y eso impide habilitar el paso”.

“La obra está avanzada en Aña Cuá y eso ocasiona inconvenientes relacionados con esos trabajos, lo que impide que se pueda habilitar el paso en lo inmediato”, expresó Carignano.

“Hay lugares con arena, con escombros, con restos de obras. Es una cuestión meramente geográfica. Desconozco un malestar y rechazo cualquier cuestión política. Yo lo único que tengo es un pedido de la gente de Yacyretá”, dijo.

“Es un paso importante pero no pasa tanta gente diariamente por ahí, por eso el impacto no es fuerte. Por ahora no hay fecha todavía para habilitarlo”, recalcó Carignano.

Y finalizó: “Cuando la obra haya casi finalizado o los directivos de Yacyretá den la autorización, se habilitará, porque se trabaja con elementos que son peligrosos para el paso”.

Senado

La Cámara de Senadores, presidida por el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, aprobó el Proyecto de Resolución presentado por senadores del Bloque de la UCR , que solicita a la Entidad Binacional Yacyretá la apertura del paso fronterizo internacional de Ituzaingó – Ayolas.

El proyecto se funda en que, desde la llegada de la pandemia a nuestro país en el 2020 hasta la fecha, el paso fronterizo de Ituzaingó y Ayolas permanece cerrado. Esta medida genera un gran déficit en las economías regionales de ambas naciones, dejando al descubierto la debilitación de los sectores productivos locales en el movimiento de bienes y servicios que ofrecen en sus ciudades, negándoles a sus comerciantes la posibilidad de reactivar el flujo económico, limitando el ingreso de turistas que gastan su dinero no solo en estas localidades, sino en toda la región.

La habilitación del paso fronterizo es de suma importancia y vital necesidad para los comerciantes de Ituzaingó y Ayolas (Paraguay), que buscan permanentemente poder superar la crisis económica y contar nuevamente con el flujo de capital que posibilita la apertura, a través del desarrollo económico, social y la reciprocidad plena entre ambos países para fortalecer el sector turístico, comercial.

Lo propio había hecho el senador nacional, Eduardo Vischi, en la Cámara Alta nacional.

El paso Ituzaingó-Ayolas es el único que resta por habilitar en Corrientes luego de las restricciones por la pandemia.

